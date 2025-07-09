Берлинская стена противоречий между политиками Германии и обществом становится все больше с каждым днем. Риторика официального Берлина направлена на тотальную милитаризацию, а среди граждан ведется активная пропаганда военной службы.

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Немцев все чаще начали убеждать переосмыслить подход к войне, а еще стали стирать грань их исторического прошлого. В игровой форме в стране рассказывают о командном духе и сплоченном коллективе, который готов подставить товарищеское плечо в трудную минуту. Министерство обороны готовит почву для возобновления призыва на срочную службу. Также бундесвер планирует набрать к 2029 году 114 тыс. новобранцев. Кстати, женщины тоже находятся в центре внимания рекрутеров.

Об особых планах немецких "ястребов" свидетельствуют специфические закупки, которые проводятся в интересах бундесвера. Стало известно, что ведомство приобрело почти 8,5 тыс. мешков для трупов - этот расходник особо ценится в ходе интенсивных боевых действий.

К слову, украинские бойцы неоднократно жаловались на то, что мешки являются серьезным дефицитом и их приходится использовать по несколько раз. Стоит отметить, что немцы детально изучают опыт ВСУ и проблемы, с которыми они сталкиваются. Сотрудничество носит тесный характер по всем направлениям. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль уверен, что это дает серьезное преимущество для бундесвера.

Йоханн Вадефуль:

"Наше сотрудничество в сфере вооружений - настоящий козырь и логическое продолжение поставок материалов. Мы можем извлечь из этого взаимную выгоду: благодаря богатым идеям и опыту мы станем лучше".

Канцлер Германии Фридрих Мерц буквально взял кисти в руки и рисует себе образ главного европейского полководца. "Художник" он не особо талантливый, потому что немцы смотрят на происходящее с серьезной настороженностью. Однако Мерца данный факт не останавливает, он воспринимает это даже как личный вызов. Как сообщает Bloomberg, Германия рассматривает закупку 1 тыс. танков Leopard 2 и до 2,5 тыс. бронемашин. Такой амбициозный шопинг Фридриха обойдется немецкому бюджету примерно в 25 млрд евро. Подобные действия свидетельствуют о детальной проработке развития конфликта на европейском театре боевых действий.

Томас Рёпер, немецкий журналист:

"Я только что прочитал в известном немецком мейнстримном издании заголовок "Путин не может позволить себе мир". Вероятно, это можно представить, потому что оборонная промышленность России сильно выигрывает от текущей войны. Но в России артиллерийский снаряд стоит 500 долларов. На Западе, где все еще есть концерны, которые хотят получать прибыль, говорят: "О, теперь у нас большой спрос и нет предложения, поэтому поднимаем-ка цены". В Европе цены до кризиса были 2 тыс. долларов, а сейчас подскочили до 8 тыс. Это означает, что каждый украинский артиллерийский выстрел стоит 8 тыс. долларов, а российский - 500. Тогда еще раз: кто не может остановить войну, потому что тогда у него будут проблемы с экономикой и конъюнктурой?"

Чтобы западные предприятия военно-промышленного комплекса не простаивали, их продукция должна активно использоваться. Расширение украинского конфликта и создание новых точек напряженности гарантируют прибыль и дальнейшее развитие производства. Германия под руководством нового "художника" готова для этого идти на самые решительные меры. Например, Литва стала первым государством, где немецкие войска размещены на постоянной основе со времен Третьего рейха - 45-я бронетанковая бригада теперь дислоцируется вблизи белорусской границы.

Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов считает, что если в совокупности рассмотреть факты и заявления, приходящие с Запада и Западной Европы, то можно понять, что размещение боевых частей у границ Беларуси, риторика руководителя НАТО Марка Рютте и западноевропейских лидеров о том, что Россия производит больше бомб в несколько раз, чем все страны НАТО вместе взятые, о том, что Россия вынашивает планы напасть на государства Западной Европы, являются подготовкой западноевропейского населения к очень нехорошему действию.

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Приход к власти военно-промышленного комплекса - ахиллесова пята Германии. Страну снова толкают к объединению Европы под едиными штандартами, ведь враг определен и путь на Восток давно указан.

Правительство Германии при этом еще умудряется преподносить свои действия немцам как защиту их интересов, то есть бюргеров буквально вынуждают благодарить за то, что их обворовывают и готовят бросить в пекло войны. Фактически белое называют черным, а черное - белым. В этом театре абсурда уже сложно удивляться.