В Минлесхозе Беларуси рассказали, как будут работать с поваленным лесом

В 2024 году из-за ветровально-буреломных лесосек и усыхания еловых насаждений образовалось почти 10 млн куб. древесины. Как отметил министр, это на 70 % сырье для дров. В нынешнем году еще 4,5 млн куб. образовалось из-за массового усыхания ельников. Минлесхоз отмечает: деревообрабатывающая промышленность не в силах переработать такие большие объемы.

"Утверждена площадка строительства нового целлюлозно-картонного комбината с объемом переработки 5 млн куб. древесины. Но это не оправдывает то, что древесина длительный срок находится на площадках. Особенно, как сказал Президент, на опушках и где-то даже частично захватывает сельхозполя. Поэтому вчера проведено совещание в Комитете госконтроля. Сегодня мы поставили задачу своим областным структурам, лесохозяйственным объединениям, чтобы за два месяца задача, поставленная Президентом, по максимуму была выполнена, особенно по той древесине, которая находится на опушках, вдоль автодорог. Поэтому дополнительные мощности мы перебрасываем из соседних областей, ну и сами области у себя эту задачу будут выполнять".