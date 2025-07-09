Маленькая дорога с большой историей: Детской железной дороге - 70 лет!

Детской железной дороге имени Заслонова, или, как ее еще называют "Малой Белорусской" - 70 лет! С юбилеем коллектив, воспитанников и выпускников поздравил Президент. За семь десятилетий свой билет в профессию получили более 14 тысяч юных белорусов. Ежегодно на Детской железной дороге проходят подготовку около 500 ребят.

Мечта стать машинистом, диспетчером или проводником осуществима. На Детской железной дороге игры с паровозом перерастают во взрослую профессию. Ведь здесь все как на настоящем железнодорожном предприятии: подвижной состав, билетные кассы, станции и, конечно же, сами работники вокзала - дети. Сегодня это современный образовательный комплекс и популярное туристическое место. Но всегда ли было так?

История длиной в 70 лет

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Ровно 70 лет назад с этой станции отправился первый детский железнодорожный рейс. С этого события и началась история всей Детской железной дороги или как еще называют "Малой Белорусской". Правда, она берет свое начало не в Минске, а в Гомеле.

Именно в городе над Сожем появилась первая магистраль для маленьких белорусов еще в 1936 году. Но дальше наступила Великая Отечественная война. Во время фашистской оккупации дорога была полностью разрушена и не подлежала восстановлению. После войны детская "чыгунка" сменила адрес и вот уже 70 лет располагается в Минске на проспекте Независимости, 86. А первый рейс с этой станции состоялся 9 июля 1955 года.

Всего на Детской железной дороге три станции: "Заслоново", "Пионерская" и "Сосновый бор"

Изначально главная станция называлась "Парк культуры" и только в 1971 году дороге было присвоено имя Героя Советского Союза Константина Заслонова. Название сохранилось и до наших дней. С этой станции и начинается путешествие. Но перед тем как отправить в путь, есть одно но.

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Мини-путешествие по Минску

Чуть более получаса увлекательной поездки по живописным окрестностям на протяжении 4,5 км, за окном красивые виды современной архитектуры и зеленое богатство парка Челюскинцев.

Нельзя оставить без внимания детский вокзал. Создан он в ретростиле. Внутри билетные кассы, экспозиция об истории детской магистрали, а также есть и целый интерактивный модуль.

Факт За 70 лет обучение на Детской железной дороге прошли более 14 тыс. ребят.

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Благодаря такому уникальному сочетанию игры и работы этот метод обучения с каждым годом привлекает все больше юных белорусов. Ежегодно около 500 юношей и девушек приходят сюда, чтобы получить первые профессиональные навыки.

Максим Марков, начальник Детской железной дороги имени К. С. Заслонова:

"Детская железная дорога ежегодно обучает основам железнодорожного дела по основным железнодорожным дисциплинам, такие как локомотивное хозяйство, путевое, вагонное хозяйство и организация движения поездов. Обучение на Детской железной дороге проходит бесплатно".