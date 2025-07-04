Стиль, романтика, достижения - Минск глазами знаменитых режиссеров сохранился в кинокартинах

Белорусская столица, которую освободили 3 июля 1944-го, на протяжении более 80 лет становилась местом реализации талантов многих художников, в том числе и в киноиндустрии. Стремительное восстановление города после страшной войны, вдохновляло как строителей архитектурного облика Минска, так и режиссеров.

Они снимали свои легендарные картины в антураже проспектов и улиц именно столицы белорусской республики. И благодаря им мы спустя время можем насладиться кадрами города, который продолжает сохранять свою уникальность и неповторимость.

Картина Валентина Волкова "Минск. 3 июля 1944 года" создавалась 10 лет.

Художник, который сам пережил оккупацию, хотел воссоздать то время до деталей. Символично, что именно столько же, десятилетие, восстанавливался Минск. И таким его увидели впервые в документальной картине "Новый Минск" 1954 года.

Старый Минск news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35613647-c05a-4554-a510-e7df83bd1e22/conversions/0339dc7e-4b72-4f23-8512-e3337bc96745-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35613647-c05a-4554-a510-e7df83bd1e22/conversions/0339dc7e-4b72-4f23-8512-e3337bc96745-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35613647-c05a-4554-a510-e7df83bd1e22/conversions/0339dc7e-4b72-4f23-8512-e3337bc96745-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35613647-c05a-4554-a510-e7df83bd1e22/conversions/0339dc7e-4b72-4f23-8512-e3337bc96745-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Город начинает свой новый день. Скоро наступит час первой смены городских предприятий и хлопотливый час домашних хозяек", - повествует голос диктора в документальном фильме.

Кадры из фильма "Новый Минск" 1954 года news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e2dcff3-b46a-4dd4-917f-a909635ef28b/conversions/225e7419-747c-475e-86a9-e7464f03ce5e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e2dcff3-b46a-4dd4-917f-a909635ef28b/conversions/225e7419-747c-475e-86a9-e7464f03ce5e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e2dcff3-b46a-4dd4-917f-a909635ef28b/conversions/225e7419-747c-475e-86a9-e7464f03ce5e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e2dcff3-b46a-4dd4-917f-a909635ef28b/conversions/225e7419-747c-475e-86a9-e7464f03ce5e-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Перекресток основных дорог улицы Свердлова и улицы Кирова, когда-то исторически магазинная была. Ну и в основном ансамблевая застройка послевоенного Минска велась именно с железнодорожного вокзала", - рассказывает блогер-краевед Игорь Воропанов.

Специальный репортаж | Минск в кино: как город стал героем экранных историй? Минск в кадре - не просто город, а кинематографичная сцена, где оживает история и стиль белорусской души. От цветного "Нового Минска" 1954 года, запечатлевшего возрождение столицы, до "Стиляг" на проспекте Независимости - город становится героем фильмов. Улицы, парки, тракторный район как "город в городе" и романтичный кинотеатр "Победа" вдохновляют режиссёров и горожан. Минск 60-х - это модные стиляги, энергия оттепели и любовь к родному городу, который, как феникс, возрождался из пепла. 04.07.2025 16:50

"Новый Минск" режиссера Иосифа Шульмана стал заметным явлением в советской киноиндустрии. Он цветной, что уже обращает на себя внимание. Запечатлен и процесс восстановления Минска, скажем так, первой очереди. Что-то уже построено, где-то идет строительство, но все места совершенно узнаваемы.

"Интересный сюжет, рабочие какие-то будни, не чисто соцстройка, соревнования. В фильме и детки где-то во дворе, и обычная жизнь, обычные домохозяйки", - отметил блогер-краевед.

Кажется, этот фильм призван документально показать Минск спустя 10 лет после освобождения, но у автора он получился другим. Мы начинаем сопереживать и интересоваться героями сюжета, которые случайно встречаются на улицах столицы телеоператору. Зрителю становится интересна их судьба. Сюжетную линию очень просто интегрировать в Минск и погружать его в атмосферу. А город поможет режиссеру сам.

Игорь Воропанов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d46dc533-78ef-46c7-b205-dd51d2315dce/conversions/8ae1c793-590b-4f35-af36-a5c4da7d1852-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d46dc533-78ef-46c7-b205-dd51d2315dce/conversions/8ae1c793-590b-4f35-af36-a5c4da7d1852-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d46dc533-78ef-46c7-b205-dd51d2315dce/conversions/8ae1c793-590b-4f35-af36-a5c4da7d1852-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d46dc533-78ef-46c7-b205-dd51d2315dce/conversions/8ae1c793-590b-4f35-af36-a5c4da7d1852-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Воропанов:

"Минск хорошо в фильмы интегрировался и в 60-е, и после. По сути дела, Минск после войны - это новый город. И строили его по новым советским стандартам. И лучшие архитекторы не только местные, а лучшие архитекторы Москвы, Ленинграда (Михаил Парусников, Михаил Барщ) работали, светила зодчество того времени, поэтому, я думаю, он был образцовым советским городом".

Благодаря кадру первомайской демонстрации можно увидеть, каким был Минск в конце 1950-х, на пороге эпохи оттепели.

Художественный фильм киностудии "Беларусьфильм" "Любовью надо дорожить" - простая житейская история, которая вполне могла случиться в нашей столице в то время. Но символом оттепели в Минске станет кинокартина "Любимая". События и закрученный сюжет о дружбе и любви развиваются на центральном проспекте, а также на знаменитом камвольном комбинате.

Минск в кино news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/261efc74-88c5-48a8-b027-f2c7fc94b973/conversions/93568ef4-07da-4ad9-92aa-07e2feaee5ce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/261efc74-88c5-48a8-b027-f2c7fc94b973/conversions/93568ef4-07da-4ad9-92aa-07e2feaee5ce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/261efc74-88c5-48a8-b027-f2c7fc94b973/conversions/93568ef4-07da-4ad9-92aa-07e2feaee5ce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/261efc74-88c5-48a8-b027-f2c7fc94b973/conversions/93568ef4-07da-4ad9-92aa-07e2feaee5ce-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вместе со стремительным развитием белорусской киноиндустрии незаметно наступает эпоха оттепели. В Москве кассово выходит "Я шагаю по Москве". У нас спустя пару лет - кинокартина "Любимая".

Режиссер Ричард Викторов особенно внимательно подошел к сценам, где вокруг героев улицы и узнаваемые места, строения Минска. Режиссер будто погрузил героев в обстоятельства города. Главных героев 3, в будущим известные советские и российские актеры: Виталий Соломин, Александра Назарова и наш Игорь Добролюбов, который снимет "Белые Росы". Любовный треугольник, в котором искренность побеждает достаток.

На вертолете снят Минск 1965 года. До этого в фильмах не использовали. Викторов, он как-то почувствовал, что этот проспект нужно запечатлеть. Он через весь город пролетел. И вроде можно и без таких деталей обходиться, но он хотел его показать.

Нина Разумовская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c407a388-f18b-4dcc-ad1e-04e8ff8413d2/conversions/8b026205-8c37-43e3-b42b-377cbe242f17-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c407a388-f18b-4dcc-ad1e-04e8ff8413d2/conversions/8b026205-8c37-43e3-b42b-377cbe242f17-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c407a388-f18b-4dcc-ad1e-04e8ff8413d2/conversions/8b026205-8c37-43e3-b42b-377cbe242f17-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c407a388-f18b-4dcc-ad1e-04e8ff8413d2/conversions/8b026205-8c37-43e3-b42b-377cbe242f17-xl-___webp_1920.webp 1920w

Нина Разумовская, бывший ведущий специалист по архивным материалам киностудии "Беларусьфильм":

"Минск, он же как феникс. 8 раз его просто с лица земли стирали. И 8 раз он возникал. Казалось, как мало времени после войны, а уже проспект практически стоял, кинотеатры открывались".

В этом фильме неочевидно, но все же читается стиль горожан, желание добавить красок в рабочую жизнь. И это делать удается. Даже сейчас можно найти в Сети кадры столичной молодежи, которую называли стилягами. И спустя 43 года после выхода в прокат картины "Любимая" столичные стиляги станут главными героями другого фильма.

Фильм "Стиляги" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38a155eb-d122-444f-8ff3-ddd7b606675e/conversions/5dd6a912-10a4-486a-b155-241377a53577-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38a155eb-d122-444f-8ff3-ddd7b606675e/conversions/5dd6a912-10a4-486a-b155-241377a53577-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38a155eb-d122-444f-8ff3-ddd7b606675e/conversions/5dd6a912-10a4-486a-b155-241377a53577-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38a155eb-d122-444f-8ff3-ddd7b606675e/conversions/5dd6a912-10a4-486a-b155-241377a53577-xl-___webp_1920.webp 1920w

Российский режиссер Валерий Тодоровский выбрал для сцен фильма "Стиляги" центральные и не только улицы Минска. В этой картине XXI века добавили эффектов и что-то дорисовали, например, в некоторых сценах сталинские московские высотки и московский Кремль. Но мы прекрасно читаем минскую архитектуру во многих кадрах.

Нина Можейко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d564eeeb-e48c-4eea-94e4-5ed9a1b402b7/conversions/a5548b40-b7ee-4679-a8a9-2b386331eaed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d564eeeb-e48c-4eea-94e4-5ed9a1b402b7/conversions/a5548b40-b7ee-4679-a8a9-2b386331eaed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d564eeeb-e48c-4eea-94e4-5ed9a1b402b7/conversions/a5548b40-b7ee-4679-a8a9-2b386331eaed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d564eeeb-e48c-4eea-94e4-5ed9a1b402b7/conversions/a5548b40-b7ee-4679-a8a9-2b386331eaed-xl-___webp_1920.webp 1920w

Нина Можейко, ведущая Белтелерадиокомпании:

"Я считаю Минск родным городом, безусловно, потому что я здесь родилась. Более того, я хочу сказать, что Минск - тот город, в который очень хочется возвращаться. Наш проспект Независимости - это своего рода такой Бродвей и сегодня тоже. И, конечно же, он очень кинематографичен, конечно, здесь бурлит жизнь, здесь энергия, здесь проезжают машины, едут велосипедисты, мотоциклисты, там на лавочке прямо сейчас пара сидит, целуется, понимаешь?"

В Минске, конечно же, сняты не только эти фильмы. Вспомнить хотя бы знаменитую линейку "Беларусьфильма" - сказочные детские картины. Минск - это всегда был стильный город со вкусом горожан. И тут дело не в пижонстве, а во внимании к себе, к любимому городу, который вокруг тебя.

Нина Можейко, ведущая Белтелерадиокомпании: