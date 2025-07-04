3.77 BYN
2.96 BYN
3.50 BYN
Стиль, романтика, достижения - Минск глазами знаменитых режиссеров сохранился в кинокартинах
Белорусская столица, которую освободили 3 июля 1944-го, на протяжении более 80 лет становилась местом реализации талантов многих художников, в том числе и в киноиндустрии. Стремительное восстановление города после страшной войны, вдохновляло как строителей архитектурного облика Минска, так и режиссеров.
Они снимали свои легендарные картины в антураже проспектов и улиц именно столицы белорусской республики. И благодаря им мы спустя время можем насладиться кадрами города, который продолжает сохранять свою уникальность и неповторимость.
Картина Валентина Волкова "Минск. 3 июля 1944 года" создавалась 10 лет.
Художник, который сам пережил оккупацию, хотел воссоздать то время до деталей. Символично, что именно столько же, десятилетие, восстанавливался Минск. И таким его увидели впервые в документальной картине "Новый Минск" 1954 года.
"Город начинает свой новый день. Скоро наступит час первой смены городских предприятий и хлопотливый час домашних хозяек", - повествует голос диктора в документальном фильме.
"Перекресток основных дорог улицы Свердлова и улицы Кирова, когда-то исторически магазинная была. Ну и в основном ансамблевая застройка послевоенного Минска велась именно с железнодорожного вокзала", - рассказывает блогер-краевед Игорь Воропанов.
Специальный репортаж | Минск в кино: как город стал героем экранных историй?
Минск в кадре - не просто город, а кинематографичная сцена, где оживает история и стиль белорусской души. От цветного "Нового Минска" 1954 года, запечатлевшего возрождение столицы, до "Стиляг" на проспекте Независимости - город становится героем фильмов. Улицы, парки, тракторный район как "город в городе" и романтичный кинотеатр "Победа" вдохновляют режиссёров и горожан. Минск 60-х - это модные стиляги, энергия оттепели и любовь к родному городу, который, как феникс, возрождался из пепла.
"Новый Минск" режиссера Иосифа Шульмана стал заметным явлением в советской киноиндустрии. Он цветной, что уже обращает на себя внимание. Запечатлен и процесс восстановления Минска, скажем так, первой очереди. Что-то уже построено, где-то идет строительство, но все места совершенно узнаваемы.
"Интересный сюжет, рабочие какие-то будни, не чисто соцстройка, соревнования. В фильме и детки где-то во дворе, и обычная жизнь, обычные домохозяйки", - отметил блогер-краевед.
Кажется, этот фильм призван документально показать Минск спустя 10 лет после освобождения, но у автора он получился другим. Мы начинаем сопереживать и интересоваться героями сюжета, которые случайно встречаются на улицах столицы телеоператору. Зрителю становится интересна их судьба. Сюжетную линию очень просто интегрировать в Минск и погружать его в атмосферу. А город поможет режиссеру сам.
Игорь Воропанов:
"Минск хорошо в фильмы интегрировался и в 60-е, и после. По сути дела, Минск после войны - это новый город. И строили его по новым советским стандартам. И лучшие архитекторы не только местные, а лучшие архитекторы Москвы, Ленинграда (Михаил Парусников, Михаил Барщ) работали, светила зодчество того времени, поэтому, я думаю, он был образцовым советским городом".
Благодаря кадру первомайской демонстрации можно увидеть, каким был Минск в конце 1950-х, на пороге эпохи оттепели.
Художественный фильм киностудии "Беларусьфильм" "Любовью надо дорожить" - простая житейская история, которая вполне могла случиться в нашей столице в то время. Но символом оттепели в Минске станет кинокартина "Любимая". События и закрученный сюжет о дружбе и любви развиваются на центральном проспекте, а также на знаменитом камвольном комбинате.
Вместе со стремительным развитием белорусской киноиндустрии незаметно наступает эпоха оттепели. В Москве кассово выходит "Я шагаю по Москве". У нас спустя пару лет - кинокартина "Любимая".
Режиссер Ричард Викторов особенно внимательно подошел к сценам, где вокруг героев улицы и узнаваемые места, строения Минска. Режиссер будто погрузил героев в обстоятельства города. Главных героев 3, в будущим известные советские и российские актеры: Виталий Соломин, Александра Назарова и наш Игорь Добролюбов, который снимет "Белые Росы". Любовный треугольник, в котором искренность побеждает достаток.
На вертолете снят Минск 1965 года. До этого в фильмах не использовали. Викторов, он как-то почувствовал, что этот проспект нужно запечатлеть. Он через весь город пролетел. И вроде можно и без таких деталей обходиться, но он хотел его показать.
Нина Разумовская, бывший ведущий специалист по архивным материалам киностудии "Беларусьфильм":
"Минск, он же как феникс. 8 раз его просто с лица земли стирали. И 8 раз он возникал. Казалось, как мало времени после войны, а уже проспект практически стоял, кинотеатры открывались".
В этом фильме неочевидно, но все же читается стиль горожан, желание добавить красок в рабочую жизнь. И это делать удается. Даже сейчас можно найти в Сети кадры столичной молодежи, которую называли стилягами. И спустя 43 года после выхода в прокат картины "Любимая" столичные стиляги станут главными героями другого фильма.
Российский режиссер Валерий Тодоровский выбрал для сцен фильма "Стиляги" центральные и не только улицы Минска. В этой картине XXI века добавили эффектов и что-то дорисовали, например, в некоторых сценах сталинские московские высотки и московский Кремль. Но мы прекрасно читаем минскую архитектуру во многих кадрах.
Нина Можейко, ведущая Белтелерадиокомпании:
"Я считаю Минск родным городом, безусловно, потому что я здесь родилась. Более того, я хочу сказать, что Минск - тот город, в который очень хочется возвращаться. Наш проспект Независимости - это своего рода такой Бродвей и сегодня тоже. И, конечно же, он очень кинематографичен, конечно, здесь бурлит жизнь, здесь энергия, здесь проезжают машины, едут велосипедисты, мотоциклисты, там на лавочке прямо сейчас пара сидит, целуется, понимаешь?"
В Минске, конечно же, сняты не только эти фильмы. Вспомнить хотя бы знаменитую линейку "Беларусьфильма" - сказочные детские картины. Минск - это всегда был стильный город со вкусом горожан. И тут дело не в пижонстве, а во внимании к себе, к любимому городу, который вокруг тебя.
Нина Можейко, ведущая Белтелерадиокомпании:
"Площадь Победы вообще, мне кажется, такое средоточие энергии. Все равно же город - это про энергию. Когда-то там, десятилетия назад, если мы говорим про кино 60-х, кто-то захотел всех нас влюбить в Минск. Смотри, оглянись вокруг. Он такой красивый. Это наш Минск. Мы его любим".