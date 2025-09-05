Свыше 5 тыс. белорусских книг представлено на международной ярмарке в Москве

Белорусская литература интересна россиянам. В Москву на международную книжную ярмарку отечественные издательства привезли более 5 тыс. книг.

Большой интерес вызвала художественная литература, например, "Дикая охота короля Стаха" Владимира Короткевича, а также книги об истории, традициях и культуре Беларуси.

Настоящим бестселлером стала книга "Наш Президент", посвященная лидеру Беларуси Александру Лукашенко. В ней собраны интересные и малоизвестные факты его жизни - студенчество, комсомол, служба в Армии, начало политической карьеры.

Александр Карлюкевич, председатель Союза писателей Беларуси:

"Здесь много визуальных материалов, много артефактов, конверты, копии документов, деловые бумаги, которые Президент Беларуси писал на больших деловых совещаниях, конференциях, форумах. У книги уже появилась история. Мы много встречались с людьми из разных регионов нашей страны и уже интересны их дополнения. Это просто уникальные рассказы, которые говорят о духовном, нравственном формате в отношении к лидеру нашей страны, о том, что все в стране понимают, за кем мир, за кем наша страна и кто нас наставляет, чтобы мы шли в завтра".

Петр Толстой, вице-спикер Госдумы России:

"Я очень рад тому, что на 38-й Международной книжной ярмарке наши друзья из Беларуси презентуют не только книгу "Наш Президент", но и большую энциклопедию блюд из картофеля. Это тоже жизненно необходимо для нашего культурного обогащения, в том числе в кулинарии. Жизнь разная, поэтому людям интересно все. Я вижу, как посетители сегодняшней ярмарки с интересом изучают продукцию белорусских книгоиздателей. Поэтому очень приятно, что у вас действительно большой спектр, большая палитра".

На Московской международной книжной ярмарке было подписано соглашение о сотрудничестве между Союзами писателей Беларуси и России.