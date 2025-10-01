Томский театр драмы выступил на белорусской сцене в Минске

Томский областной театр драмы впервые приехал в Минск. Удивляют гости постановками "Красный обоз" и "Возле самого синего моря". Репертуар подбирали как для совсем юного зрителя, так и для ценителей больших форм.

Пьесу для военной постановки "Красный обоз" написали специально для театральных подмостков.

Данила Дейкун, актер, режиссер Томского областного театра драмы (Россия):

"Полтора года проводилась работа над архивными материалами. Драматург Александр Демченко, он сам из Курска, прекрасно обработал эту тему. Он написал пьесу под моим чутким руководством, и 8 мая 2025 года мы сыграли премьеру".

Данила Дейкун, актер, режиссер Томского областного театра драмы (Россия)

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"Купаловский театр знают все, в том числе и за пределами Беларуси. Жители Томска наверняка соскучились по белорусскому театру, который у них в тяжелые времена Великой Отечественной войны был в гостях и проживал с ними это сложнейшее время".

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси