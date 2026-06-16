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В Белгосфилармонии прошел концерт фестиваля "Подвиг ратный - подвиг духовный"
Легендарные песни военных лет, военно-оркестровая музыка и духовные песнопения накануне звучали в Белгосфилармонии. В Минске прошел концерт фестиваля "Подвиг ратный - подвиг духовный".
На сцене были представлены Московский синодальный хор, Митрополичий хор минского Свято-Духова кафедрального собора и образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Беларуси. В унисон все коллективы исполнили "Славься" Михаила Глинки, "Беловежскую пущу" и "Поклонимся великим тем годам" Александры Пахмутовой.
"Так как мы два церковных коллектива, конечно, хотелось бы публике представить и духовную программу. Поэтому сегодня у нас, скажем так, синтез и духовной, и светской программы. И если наши коллеги привезли именно программу духовного содержания, таких композиторов, как Чайковский, Чесноков, Бортнянский, то мы исполняем светскую программу, и она посвящена уже именно нашей гостеприимной Беларуси", - рассказал художественный руководитель, главный дирижер Архиерейского хора Свято-Духова кафедрального собора Минска Виталий Соболевский.
Музыкальный фестиваль продолжит свое шествие по городам-героям до октября 2026 года. Позади уже 30 концертов в 15 городах Беларуси и России.