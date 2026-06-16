В Белгосфилармонии прошел концерт фестиваля "Подвиг ратный - подвиг духовный"

"Так как мы два церковных коллектива, конечно, хотелось бы публике представить и духовную программу. Поэтому сегодня у нас, скажем так, синтез и духовной, и светской программы. И если наши коллеги привезли именно программу духовного содержания, таких композиторов, как Чайковский, Чесноков, Бортнянский, то мы исполняем светскую программу, и она посвящена уже именно нашей гостеприимной Беларуси", - рассказал художественный руководитель, главный дирижер Архиерейского хора Свято-Духова кафедрального собора Минска Виталий Соболевский.