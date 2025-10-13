3.69 BYN
В Большом театре Беларуси рассказали об эксклюзивных постановках в новом сезоне
В "Актуальном интервью" гендиректор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова поделилась планами на новый сезон.
"Опять будут две оперы и два балета. Планируются и абсолютные новинки, и то, что мы все хорошо знаем, но по-новому поставленное. В конце ноября ожидается премьера нового "Щелкунчика". Мы попробуем себя в барочной музыке, потому что того просила публика. Я понимаю, что это эксклюзив", - рассказала гендиректор.
Она обратила внимание, что этот спектакль не будет выноситься на большую сцену, а пока пройдет в камерном зале. Собственно, это даже в какой-то степени будет соответствовать стилистике. "Поставим и оперу "Ацис и Галатея" Г. Ф. Генделя. Затем ожидаем Джанкарло дель Монако (это итальянец, который получил российское гражданство), который сейчас покоряет Мариинский театр", - перечислила Екатерина Дулова.