В Большом театре Беларуси рассказали об эксклюзивных постановках в новом сезоне

"Опять будут две оперы и два балета. Планируются и абсолютные новинки, и то, что мы все хорошо знаем, но по-новому поставленное. В конце ноября ожидается премьера нового "Щелкунчика". Мы попробуем себя в барочной музыке, потому что того просила публика. Я понимаю, что это эксклюзив", - рассказала гендиректор.