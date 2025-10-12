В честь 75-летия народного артиста Беларуси Юрия Трояна в Большом театре показали балет "Анастасия"

Юбилей народного артиста отметили в Большом театре. Юрий Троян из 75 лет жизни посвятил более полувека крупнейшей сцене Беларуси. Мастер прошел творческий путь от артиста до художественного руководителя балетной труппы. За это время Юрий Троян стал для коллектива творческим отцом, для зрителя любимым артистом, мэтром своего дела.

Первый успех и первое признание он получил благодаря партиям Ромео, Зигфрида и другим. На его счету десятки сыгранных ролей, он первый Спартак и первый Адам на белорусской сцене.

Артист пополнил репертуар Большого театра балетами "Крылья памяти" Владимира Кондрусевича, "Тристан и Изольда" на музыку Рихарда Вагнера, "Витовт" и "Анастасия" Вячеслава Кузнецова.

Юрий Троян, народный артист Беларуси:

"Я хотел бы, чтобы у меня было еще больше учеников, потому что я чувствую, мне есть что сказать, есть чему их научить. Я очень стараюсь сейчас это делать. Ходят слухи, что это иногда получается".

Юрий Троян, народный артист Беларуси

Людмила Хитрова, заслуженная артистка Беларуси, балерина Большого театра Беларуси:

"Я считаю Юрия Антонович Трояна своим творческим папой, и я всегда об этом говорю, потому что все, что я имею сейчас, все это благодаря ему. Юрий Антонович поверил в меня, поддержал меня в свое время и направил".

Людмила Хитрова, заслуженная артистка Беларуси, балерина Большого театра Беларуси