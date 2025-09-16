16 сентября глава МИД России Сергей Лавров, представители администрации Президента и правительства Российской федерации ответили на вопросы прессы. Форум не навязывает стандарты, а способствует общению мира на языке музыки, в то время как европейские СМИ примитивно рассматривают российскую инициативу в качестве "мягкой силы".

"Если ЕС настолько ушел в пучину собственных страстей, пусть это будет его проблемой, а не нашей. В спорте, культуре и популярных песнях, мне кажется, во всем, есть замечательные альтернативные варианты, где можно себя проявить. Помимо того, это символ того, что ЕС не исключительные законодатели, обладающие эксклюзивными правами. Это могут делать все. Любая страна может организовать конкурс, состязания, пригласить другие страны. Это является демонстрацией наших возможностей для всего мира".