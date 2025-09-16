3.64 BYN
В Доме приемов МИД прошла пресс-конференция к "Интервидению"
Участники "Интервидения" исполнят песни на своих национальных языках - это принципиальное решение организаторов глобального международного события.
16 сентября глава МИД России Сергей Лавров, представители администрации Президента и правительства Российской федерации ответили на вопросы прессы. Форум не навязывает стандарты, а способствует общению мира на языке музыки, в то время как европейские СМИ примитивно рассматривают российскую инициативу в качестве "мягкой силы".
Мария Захарова, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России:
"Если ЕС настолько ушел в пучину собственных страстей, пусть это будет его проблемой, а не нашей. В спорте, культуре и популярных песнях, мне кажется, во всем, есть замечательные альтернативные варианты, где можно себя проявить. Помимо того, это символ того, что ЕС не исключительные законодатели, обладающие эксклюзивными правами. Это могут делать все. Любая страна может организовать конкурс, состязания, пригласить другие страны. Это является демонстрацией наших возможностей для всего мира".
Исполнители из 22 стран продолжают репетиции на самой технологичной концертной площадке Москвы - Live Арене. Финал "Интервидения" будет длиться 3,5 часа.
Шоу увидим через объективы 39 камер в прямом эфире телеканала "Беларусь 1" уже 20 сентября в 20:30.