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В храме святого Архангела Михаила в Зембине действует уникальный музей авиатехники времен ВОВ
Пять лет, как при приходе храма святого Архангела Михаила в Зембине существует учреждение военно-патриотического направления. Музей поднятых самолетов - уникальное собрание фрагментов авиатехники времен Великой Отечественной войны.
В экспозиции можно увидеть сотни предметов: моторы, части двигателей, личные вещи пилотов и макеты один в один как советской, так и немецкой авиатехники 1940-х годов.
Вся коллекция есть результат работы поисковиков. Особая гордость музея - планшеты с номерами конкретных самолетов и с именами членов экипажа, которые ранее были неизвестны: их открыли энтузиасты поискового отряда "Авиапоиск-Борисов" и отец Дионисий Снытко, руководитель музея.
Протоиерей Дионисий Снытко, настоятель прихода храма Святой Живоначальной Троицы в д. Швабы Логойского района:
"Случается такое, что удается по фрагментам самолета установить экипаж, имена летчиков, которые погибли. Много лет их судьба была неизвестна. Бело много выездов на место падения. Установили номера двигателей обоих, и по ним пришла информация, кто находился в самолете. Трое погибли, один штурман выжил, попал в плен, из плена бежал, был переправлен партизанами на Большую землю".
"Отрабатываем мы место до тех пор, пока нами не будет найден номер планера или номер мотора. То есть в этом случае считается, что поиск завершен. По номерам, соответственно, пробуем в архиве установить экипаж", - рассказала заместитель руководителя поисковой группы "Авиапоиск-Борисов" Татьяна Балашова.
Группе "Авиапоиск-Борисов" - 10 лет. В нее входят люди, увлеченные историей и благодарные предкам за победу над фашизмом.