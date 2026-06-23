В храме святого Архангела Михаила в Зембине действует уникальный музей авиатехники времен ВОВ

Пять лет, как при приходе храма святого Архангела Михаила в Зембине существует учреждение военно-патриотического направления. Музей поднятых самолетов - уникальное собрание фрагментов авиатехники времен Великой Отечественной войны.

В экспозиции можно увидеть сотни предметов: моторы, части двигателей, личные вещи пилотов и макеты один в один как советской, так и немецкой авиатехники 1940-х годов.

Вся коллекция есть результат работы поисковиков. Особая гордость музея - планшеты с номерами конкретных самолетов и с именами членов экипажа, которые ранее были неизвестны: их открыли энтузиасты поискового отряда "Авиапоиск-Борисов" и отец Дионисий Снытко, руководитель музея.

Протоиерей Дионисий Снытко, настоятель прихода храма Святой Живоначальной Троицы в д. Швабы Логойского района:

"Случается такое, что удается по фрагментам самолета установить экипаж, имена летчиков, которые погибли. Много лет их судьба была неизвестна. Бело много выездов на место падения. Установили номера двигателей обоих, и по ним пришла информация, кто находился в самолете. Трое погибли, один штурман выжил, попал в плен, из плена бежал, был переправлен партизанами на Большую землю".

Протоиерей Дионисий Снытко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f402ccbb-5332-4638-8583-399659f52502/conversions/587e617f-7d6e-4b24-8bad-d98586fea8d4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f402ccbb-5332-4638-8583-399659f52502/conversions/587e617f-7d6e-4b24-8bad-d98586fea8d4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f402ccbb-5332-4638-8583-399659f52502/conversions/587e617f-7d6e-4b24-8bad-d98586fea8d4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f402ccbb-5332-4638-8583-399659f52502/conversions/587e617f-7d6e-4b24-8bad-d98586fea8d4-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Отрабатываем мы место до тех пор, пока нами не будет найден номер планера или номер мотора. То есть в этом случае считается, что поиск завершен. По номерам, соответственно, пробуем в архиве установить экипаж", - рассказала заместитель руководителя поисковой группы "Авиапоиск-Борисов" Татьяна Балашова.

Татьяна Балашова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/631244a7-4b1b-4c24-8511-b77376c59eb5/conversions/acb51681-c529-4dc8-93ab-c19ba5b3727a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/631244a7-4b1b-4c24-8511-b77376c59eb5/conversions/acb51681-c529-4dc8-93ab-c19ba5b3727a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/631244a7-4b1b-4c24-8511-b77376c59eb5/conversions/acb51681-c529-4dc8-93ab-c19ba5b3727a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/631244a7-4b1b-4c24-8511-b77376c59eb5/conversions/acb51681-c529-4dc8-93ab-c19ba5b3727a-xl-___webp_1920.webp 1920w