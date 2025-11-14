3.68 BYN
В Минске прошли очные прослушивания участников радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"
Автор:Редакция news.by
В Большой студии Дома радио прошли очные прослушивания участников радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Уже 24 ноября ребята споют с Симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании.
Старт встречам в радийном пространстве был дан 27 октября. Полсотни учащихся музыкальных школ, колледжей, творческих коллективов (в возрасте от 10 до 18 лет) получили право сыграть перед судьями. На звание лучших претендуют конкурсанты в десяти номинациях.
Имена триумфаторов объявят в декабре. Гала-концерт соберет сильнейших. Лауреаты смогут услышать себя на FM-волнах. Также по итогам конкурса выйдет радиопрограмма "Маладыя таленты Беларусі - 2025", в которой прозвучат музыкальные произведения в исполнении победителей и обладателей специальных призов.