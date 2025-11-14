В Минске прошли очные прослушивания участников радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі"

В Большой студии Дома радио прошли очные прослушивания участников радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". Уже 24 ноября ребята споют с Симфоническим оркестром Белтелерадиокомпании.

Старт встречам в радийном пространстве был дан 27 октября. Полсотни учащихся музыкальных школ, колледжей, творческих коллективов (в возрасте от 10 до 18 лет) получили право сыграть перед судьями. На звание лучших претендуют конкурсанты в десяти номинациях.