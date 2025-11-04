3.68 BYN
В Минске состоялась презентация книги "Смотри и помни"
Автор:Редакция news.by
В рамках круглого стола в Доме литераторов состоялась презентация книги "Смотри и помни". Под обложкой - золотой фонд военного кино.
Книга подготовлена и выпущена издательством "Беларусь". В ней описаны белорусские кинофильмы, а также режиссеры, актеры, операторы, которые сумели воплотить на больших экранах тему Великой Отечественной войны. Книгу ранее представили в мемориальном комплексе "Хатынь".
Также в рамках круглого стола участники обсудили вопросы сохранения исторической памяти и задел на мирное будущее.