В Минске состоялась презентация книги "Смотри и помни"

В рамках круглого стола в Доме литераторов состоялась презентация книги "Смотри и помни". Под обложкой - золотой фонд военного кино.

Книга подготовлена и выпущена издательством "Беларусь". В ней описаны белорусские кинофильмы, а также режиссеры, актеры, операторы, которые сумели воплотить на больших экранах тему Великой Отечественной войны. Книгу ранее представили в мемориальном комплексе "Хатынь".