В Минске состоялась творческая встреча с режиссером Кареном Шахназаровым
Автор:Редакция news.by
"Лістапад" продолжается. Помимо киносеансов, также проходят встречи с известными режиссерами и продюсерами.
5 ноября в кинотеатре "Победа" состоялся откровенный разговор о киноискусстве. В афише 6-го фестивального дня творческая встреча с режиссером, руководителем "Мосфильма" Кареном Шахнозаровым. Также в программу вошел просмотр киноленты маэстро "Город зеро". Впервые фильм вышел на большие экраны в 1988 году и до сих пор собирает кинозалы разных стран мира.
На этой неделе золото "Лістапада" собрано в кинотеатрах "Москва", "Пионер", "Центральный", "Победа", "Беларусь". Также ежедневно в Минске проходят творческие встречи и дни кинематографа разных стран. Вечером 5 ноября - с культурой Казахстана.