В Минске состоялась творческая встреча с режиссером Кареном Шахназаровым

5 ноября в кинотеатре "Победа" состоялся откровенный разговор о киноискусстве. В афише 6-го фестивального дня творческая встреча с режиссером, руководителем "Мосфильма" Кареном Шахнозаровым. Также в программу вошел просмотр киноленты маэстро "Город зеро". Впервые фильм вышел на большие экраны в 1988 году и до сих пор собирает кинозалы разных стран мира.