Выставка учеников школы мозаики и витража открылась в Галерее искусств Щемелева

В Галерее искусств Леонида Щемелева открылась выставка, которая демонстрирует, как хобби может перерасти в настоящее искусство, - свои работы представили ученики первой в Беларуси школы мозаики и витража. Авторы - люди самых разных профессий, для которых творчество стало формой самовыражения и новой страницей в жизни.

Наталья Тризна - онколог-хирург, доктор медицинских наук. Спасать жизни, лечить и помогать людям - ее ежедневная миссия. Врач по призванию, а еще творческий человек. На выставке с особым трепетом представляет свои работы.

Наталья Тризна, завотделением малоинвазивной хирургии дневного пребывания РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

"Мозаика для меня не просто искусство - это особая форма моей личной арт-терапии. Это и медитация, и тренировка мелкой моторики рук. Когда надо сидеть и подбирать стеклышки, цвет, работаешь с мельчайшими деталями - это своего рода гимнастика для рук и продолжение моей хирургической практики. Это позволяет мне оставаться в строю, поддерживать свой профессионализм и совершенствовать мануальные навыки".

Наталья Тризна, завотделением малоинвазивной хирургии дневного пребывания РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ce2437a-a1f2-4392-a8b9-629a88af1ef2/conversions/691c8a96-2377-4c93-b0bf-304e08b473fe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ce2437a-a1f2-4392-a8b9-629a88af1ef2/conversions/691c8a96-2377-4c93-b0bf-304e08b473fe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ce2437a-a1f2-4392-a8b9-629a88af1ef2/conversions/691c8a96-2377-4c93-b0bf-304e08b473fe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ce2437a-a1f2-4392-a8b9-629a88af1ef2/conversions/691c8a96-2377-4c93-b0bf-304e08b473fe-xl-___webp_1920.webp 1920w

На экспозиции и работы бухгалтера крупной IT- компании. Татьяна Жугина всегда мечтала попробовать себя в искусстве. Увлечением для души выбрала мозаику.

"У меня две работы, одна из них по картине Ирины Касцовой, это не моя задумка, оригинальная работа выполнена маслом. Художник дала мне разрешение, чтобы я сделала абсолютную копию. На ней я работала около года, сейчас могу отметить стопроцентное сходство с оригиналом, только в стекле", - рассказала Татьяна Жугина.

Татьяна Жугина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67d4b0a0-c93e-4423-809f-bf4adb2987dd/conversions/057474e5-d947-484d-8343-977ead4da7af-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67d4b0a0-c93e-4423-809f-bf4adb2987dd/conversions/057474e5-d947-484d-8343-977ead4da7af-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67d4b0a0-c93e-4423-809f-bf4adb2987dd/conversions/057474e5-d947-484d-8343-977ead4da7af-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67d4b0a0-c93e-4423-809f-bf4adb2987dd/conversions/057474e5-d947-484d-8343-977ead4da7af-xl-___webp_1920.webp 1920w

От месяца до нескольких лет - таков путь от эскиза до готового произведения. Освоить этот вид искусства авторам помогают опытные педагоги в первой Белорусской школе мозаики и витража.

Татьяна Пасютина, художник-монументалист школы витража и мозаики:

"Я профессиональный художник, мозаикой занимаюсь более 10 лет, сейчас делюсь своим опытом с учениками. Если ученик меня слушается, то все идет идеально. С человеком, у которого есть какое-то художественное образование, немного проще, то есть он чувствует цвет, ему не нужно объяснять законы композиции. С человеком, который не соприкасается с искусством, надо больше знаний вкладывать".

Татьяна Пасютина, художник-монументалист школы витража и мозаики news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56b8b700-ad14-4013-abd1-1df9b12e7d9b/conversions/6d818234-56cb-4423-a3ff-afcecbf1af68-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56b8b700-ad14-4013-abd1-1df9b12e7d9b/conversions/6d818234-56cb-4423-a3ff-afcecbf1af68-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56b8b700-ad14-4013-abd1-1df9b12e7d9b/conversions/6d818234-56cb-4423-a3ff-afcecbf1af68-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56b8b700-ad14-4013-abd1-1df9b12e7d9b/conversions/6d818234-56cb-4423-a3ff-afcecbf1af68-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анастасия Колоцей, руководитель школы витража и мозаики:

"Любой врач, психолог, преподаватель - человек любой профессии может прикоснуться к такому сложному, аутентичному виду искусства, как мозаика и витраж, потому что на самом деле это редкие виды искусства, которые требуют кропотливой работы, терпеливости. По своим наблюдениям могу сказать, что это занятие становится местом творческой перезагрузки, это медитативный процесс, который и успокаивает, и дарит новые творческие впечатления".

картина из мозаики news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/232622a4-ea4a-40fa-aca3-e8cbd2d8ce1d/conversions/6c2709dc-dd3d-4f62-bbe4-cf69e12539da-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/232622a4-ea4a-40fa-aca3-e8cbd2d8ce1d/conversions/6c2709dc-dd3d-4f62-bbe4-cf69e12539da-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/232622a4-ea4a-40fa-aca3-e8cbd2d8ce1d/conversions/6c2709dc-dd3d-4f62-bbe4-cf69e12539da-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/232622a4-ea4a-40fa-aca3-e8cbd2d8ce1d/conversions/6c2709dc-dd3d-4f62-bbe4-cf69e12539da-xl-___webp_1920.webp 1920w

В экспозиции представлено порядка 100 уникальных работ, сделанных в единственном экземпляре. На выставке можно увидеть как классические мраморные мозаики, так и картины, выполненные с применением более разнообразных материалов - стекла и необработанного натурального камня.

Впервые на выставке экспонируются витражи Тиффани. Это эксклюзивная ручная работа, выполненная по особой технике, при которой каждый кусочек цветного стекла оборачивается в медную фольгу и спаивается между собой.

Анна Ясюк, заведующая Галереей искусств Леонида Щемелева:

"Очень интересные интерьерные предметы: и мозаичные столики, и оконные вставки, и лампы, витражи просто потрясающей красоты. Действительно, это применимо не только на выставке, но и дома".

Анна Ясюк, заведующая Галереей искусств Леонида Щемелева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae909f7f-ae1c-43b0-9db6-4a7cc0c9e8be/conversions/6485e155-bef0-4908-9bc5-46627c576c17-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae909f7f-ae1c-43b0-9db6-4a7cc0c9e8be/conversions/6485e155-bef0-4908-9bc5-46627c576c17-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae909f7f-ae1c-43b0-9db6-4a7cc0c9e8be/conversions/6485e155-bef0-4908-9bc5-46627c576c17-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae909f7f-ae1c-43b0-9db6-4a7cc0c9e8be/conversions/6485e155-bef0-4908-9bc5-46627c576c17-xl-___webp_1920.webp 1920w