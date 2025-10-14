3.69 BYN
Выставка учеников школы мозаики и витража открылась в Галерее искусств Щемелева
В Галерее искусств Леонида Щемелева открылась выставка, которая демонстрирует, как хобби может перерасти в настоящее искусство, - свои работы представили ученики первой в Беларуси школы мозаики и витража. Авторы - люди самых разных профессий, для которых творчество стало формой самовыражения и новой страницей в жизни.
Наталья Тризна - онколог-хирург, доктор медицинских наук. Спасать жизни, лечить и помогать людям - ее ежедневная миссия. Врач по призванию, а еще творческий человек. На выставке с особым трепетом представляет свои работы.
Наталья Тризна, завотделением малоинвазивной хирургии дневного пребывания РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:
"Мозаика для меня не просто искусство - это особая форма моей личной арт-терапии. Это и медитация, и тренировка мелкой моторики рук. Когда надо сидеть и подбирать стеклышки, цвет, работаешь с мельчайшими деталями - это своего рода гимнастика для рук и продолжение моей хирургической практики. Это позволяет мне оставаться в строю, поддерживать свой профессионализм и совершенствовать мануальные навыки".
На экспозиции и работы бухгалтера крупной IT- компании. Татьяна Жугина всегда мечтала попробовать себя в искусстве. Увлечением для души выбрала мозаику.
"У меня две работы, одна из них по картине Ирины Касцовой, это не моя задумка, оригинальная работа выполнена маслом. Художник дала мне разрешение, чтобы я сделала абсолютную копию. На ней я работала около года, сейчас могу отметить стопроцентное сходство с оригиналом, только в стекле", - рассказала Татьяна Жугина.
От месяца до нескольких лет - таков путь от эскиза до готового произведения. Освоить этот вид искусства авторам помогают опытные педагоги в первой Белорусской школе мозаики и витража.
Татьяна Пасютина, художник-монументалист школы витража и мозаики:
"Я профессиональный художник, мозаикой занимаюсь более 10 лет, сейчас делюсь своим опытом с учениками. Если ученик меня слушается, то все идет идеально. С человеком, у которого есть какое-то художественное образование, немного проще, то есть он чувствует цвет, ему не нужно объяснять законы композиции. С человеком, который не соприкасается с искусством, надо больше знаний вкладывать".
Анастасия Колоцей, руководитель школы витража и мозаики:
"Любой врач, психолог, преподаватель - человек любой профессии может прикоснуться к такому сложному, аутентичному виду искусства, как мозаика и витраж, потому что на самом деле это редкие виды искусства, которые требуют кропотливой работы, терпеливости. По своим наблюдениям могу сказать, что это занятие становится местом творческой перезагрузки, это медитативный процесс, который и успокаивает, и дарит новые творческие впечатления".
В экспозиции представлено порядка 100 уникальных работ, сделанных в единственном экземпляре. На выставке можно увидеть как классические мраморные мозаики, так и картины, выполненные с применением более разнообразных материалов - стекла и необработанного натурального камня.
Впервые на выставке экспонируются витражи Тиффани. Это эксклюзивная ручная работа, выполненная по особой технике, при которой каждый кусочек цветного стекла оборачивается в медную фольгу и спаивается между собой.
Анна Ясюк, заведующая Галереей искусств Леонида Щемелева:
"Очень интересные интерьерные предметы: и мозаичные столики, и оконные вставки, и лампы, витражи просто потрясающей красоты. Действительно, это применимо не только на выставке, но и дома".
Увидеть творческие работы белорусских мастеров можно в Галерее искусств Леонида Щемелева до 26 октября включительно.