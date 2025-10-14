Ордена, льготы и соцзащита: как в Беларуси поддерживают и чествуют матерей

14 октября теплые слова звучат в адрес самой дорогой и родной женщины в жизни каждого - мамы. В Беларуси отмечают День матери. Праздник установлен в 1996 году и приурочен к Покрову Пресвятой Богородицы (это символ материнской защиты и заботы).

Первые шаги, плохие отметки в школе, разбитое сердце - все это матери переживают "за" и разделяют "вместе" с ребенком. Слово "мама" по-разному звучит в разных уголках мира, но именно оно всегда синоним слов "забота" и "любовь".

На сегодняшний день у праздника международный статус. Например, В Бразилии его отмечают во второе воскресенье мая, по популярности торжество уступает лишь Рождеству. В США есть традиция прикреплять к одежде цветок гвоздики. В Болгарии День матери отмечается совместно с Международным женским днем.

А в Беларуси в Неделю родительской любви для мам торжественные мероприятия во всех регионах страны.

Елена Грицкевич в статусе мамы уже почти 18 лет. 14 октября она в числе тех, кто удостоен государственной награды - ордена Матери, вместе с мужем она воспитывает пятерых детей.

"Я считаю, что дети - это благословение, это дар от Бога. Каждый из них - это личность. И нам, как родителям, нужно увидеть их самих, их сильные качества и помочь развить эти качества", - отметила Елена Грицкевич.

"Моя жена - очень хорошая хозяйка. Она любимая мама, любимая жена. Я ее люблю и без нее я вообще не представляю, как возможно жить в такой атмосфере - в кругу семьи. Она мой сильный тыл, я всегда верил, что мы созданы друг для друга", - рассказал Александр Грицкевич.

Елена и Александр Грицкевичи

В Беларуси мама чаще живет в городе и имеет высшее или среднее специальное образование, а также воспитывает обычно двоих детей. Также белорусские мамы умело совмещают родительство и карьеру - почти у половины женщин-руководителей есть несовершеннолетние дети.

Светлана Белаш, начальник Управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и соцзащиты Беларуси:

"Беременную женщину при предоставлении справки беременности можно перевести на легкий труд. В Беларуси предоставляется социальный отпуск по беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Кормящие мамы имеют право на дополнительные перерывы для кормления ребенка, если они в этот период работают. Также существуют свободные от работы дополнительные дни родителям, воспитывающим троих и более детей до 16 лет, либо ребенка с инвалидностью до 18 лет и гибкие графики работы, дистанционная занятость. Все это направлено на поддержку семьи при рождении и воспитании детей".

Светлана Белаш, начальник Управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и соцзащиты Беларуси

А Екатерина Коноплич с детьми проводит не только свободное, но и все рабочее время. В отделении новорожденных разделяет долгожданное событие с мамами, а дома ее ждут трое своих детей, муж и пушистая кошка.

"Сложно было в те минуты, когда понимаешь, что ты не можешь помочь своему ребенку. Допустим, у ребенка что-то болит, он заболел, у него температура. Ты понимаешь, что ничего не можешь сделать. Минуты счастья для меня - это первые шаги, первое слово "мама". Ты сидишь просто, ребенок подходит и обнимает тебя - это уже счастье", - подчеркнула многодетная мать Екатерина Коноплич.

многодетная мать Екатерина Коноплич