В Жодино открыли обособленную группу Военного комиссариата

Жители Жодино теперь могут стать на воинский учет, не выезжая из города. Там открыли обособленную группу Военного комиссариата, где будут решаться задачи по уточнению данных, прохождению медкомиссии, а также будут призывать горожан на службу и т.д.

На сегодняшний день в Военном комиссариате состоят более 12 тыс. человек. Открытие новой структуры обеспечит более качественное и своевременное обслуживание всех категорий призывников и военнообязанных.

Армия

военная служба