3.69 BYN
2.99 BYN
3.46 BYN
В Жодино открыли обособленную группу Военного комиссариата
Автор:Редакция news.by
Жители Жодино теперь могут стать на воинский учет, не выезжая из города. Там открыли обособленную группу Военного комиссариата, где будут решаться задачи по уточнению данных, прохождению медкомиссии, а также будут призывать горожан на службу и т.д.
На сегодняшний день в Военном комиссариате состоят более 12 тыс. человек. Открытие новой структуры обеспечит более качественное и своевременное обслуживание всех категорий призывников и военнообязанных.