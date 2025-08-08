Выставку посмертных масок знаменитых белорусов можно увидеть в Минске

Фото музея news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b5b562c-444c-488c-b217-3957d3fcf76b/conversions/c4d720ba-5773-4f95-b076-0910ca1f9a1e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b5b562c-444c-488c-b217-3957d3fcf76b/conversions/c4d720ba-5773-4f95-b076-0910ca1f9a1e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b5b562c-444c-488c-b217-3957d3fcf76b/conversions/c4d720ba-5773-4f95-b076-0910ca1f9a1e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b5b562c-444c-488c-b217-3957d3fcf76b/conversions/c4d720ba-5773-4f95-b076-0910ca1f9a1e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото музея

Выставку "Ужасная красота", на которой можно увидеть посмертные маски знаменитых белорусов, представили в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на организаторов выставки.

По словам куратора выставки Елены Жестковой, каждый год ко Дню памяти Якуба Коласа (13 августа) музей представляет выставку с его посмертной маской. Совместно с мемориальным музеем-мастерской З.И. Азгура, где хранится несколько таких масок, было решено создать совместную экспозицию. К выставке присоединились Национальный художественный музей, Бегомльский музей народной славы. Кроме того, есть экспонаты из приватных фондов наследников наших писателей и скульпторов. Маску Владимира Короткевича предоставила его племянница Елена Синькевич, а маску белорусского советского скульптора Андрея Бембеля - его внучка Татьяна Бембель.

Елена Жесткова пояснила, что традиция создания масок пошла из Древнего Египта, когда мумиям на лицо накладывали специальные изделия, помогающие сохранить лицо. Римляне также делали посмертные маски. А Древний Восток заменил маски красочными портретами. Посмертные маски, в отличие от погребальных, не хоронили вместе с усопшим, а оставляли наследникам или музейным коллекциям. Эти маски становились основой для создания скульпторами бюста или лица покойного.

"Создавать маски не очень сложно. Лицо густо покрывали вазелином и накладывали на него нитки. Волосы, усы и брови покрывали лаком для волос или тем же вазелином. После укладывали гипс. Он высыхал, принимал нужную форму и поднимался с помощью ниточек. Так и создавалась отливка для маски, которую заливали гипсом, - пояснила куратор выставки. - Самой известной в Советском Союзе стала маска Владимира Ленина. Небольшой бюст, сделанный по мотивам этой маски, стоял у каждого значимого скульптора. Маска создавалась одна, но из нее можно было сделать сколько угодно отливок. Некоторые ритуальные агентства до сих предлагают подобные услуги".

Восемь основных экспонатов дополняют несколько вещей. Кроме масок Владимира Короткевича и Андрея Бембеля, представлена маска Якуба Коласа, которую сделал его друг, скульптор Заир Азгур, а также посмертный портрет поэта.

"К сожалению, не существует посмертной маски Янки Купалы, только его жены Владиславы Луцевич. Здесь можно увидеть маски поэта Петруся Бровки, писателя Кузьмы Черного и композитора Нестора Соколовского, автора музыки гимна БССР. Из музея Азгура к нам приехала маска неизвестного, о которой нет совсем никакой информации. А Национальный художественный музей представил предсмертный бюст немецкого скульптора Эрнста Барлаха", - добавила куратор выставки.