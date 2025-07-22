Взаимопонимание и дружба: как и чем "Славянский базар" объединил людей

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Украинский гопак, белорусская полька и русский хор снова сыгрались в легендарных фанфарах Витебска, где в 34-й раз прошел Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", во время которого искали главные драгоценности мира и взаимопонимания. Для этого подключились 44 страны.

О культурном международном форуме рассказывали на азербайджанском, итальянском, китайском и многих других языках. В город на Западной Двине приехали более 500 журналистов - это представители 77 средств массовой информации из девяти стран. Также "Славянский базар" был в объективах популярных блогеров. А еще для гостей масштабного фестиваля из более чем 70 государств организовали безвизовый въезд в Беларусь. "Славянский базар" - это про истоки, традиции и самобытность. Что ни песня, ни танец, ни перфоманс, то это лицо Беларуси перед Европой, Азией и Америкой.

Молодые люди играют на гитаре во время проведения "Славянского базара" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93740687-42f0-4650-a26a-3dfcd125e34e/conversions/ca537db4-3a79-4885-b0b8-65b168e1e636-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93740687-42f0-4650-a26a-3dfcd125e34e/conversions/ca537db4-3a79-4885-b0b8-65b168e1e636-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93740687-42f0-4650-a26a-3dfcd125e34e/conversions/ca537db4-3a79-4885-b0b8-65b168e1e636-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/93740687-42f0-4650-a26a-3dfcd125e34e/conversions/ca537db4-3a79-4885-b0b8-65b168e1e636-xl-___webp_1920.webp 1920w

В специальном репортаже рассказали, какие главные события вошли в историческую летопись 34-го "Славянского базара" в 2025 году.

Певцы, ведущие и зрители - об эмоциях от "Славянского базара" и Беларуси

"Базару" места стало мало, ведь организовали больше событий, чем было свободных строк в графике Летнего амфитеатра, поэтому появилась сцена-близнец, которую построили тоже почти на 6 тыс. мест на территории Витебского центрального спортивного комплекса. Сцена прошла боевое крещение звездами Tik-Tok, ритмами лета от Ольги Бузовой и рассветами да туманами Стаса Михайлова.

А кому в будущем собирать стадионы, определяет Витебск, ведь "Базар" традиционно распевается юными голосами. В 2025-м состоялся XXIII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2025". Кстати, решением жюри музыкального конкурса Гран-при был присужден Амалии Сухан, представительнице Республики Беларусь. А 21-й василек Юрия Антонова в металле появился на Площади лауреатов в 2025 году. Кроме этого, певец стал обладателем спецнаграды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

Церемония открытия - это не только о большом хоре зрителей, который легко подпевает хитам, но и о долгожданных встречах в кулуарах. Ведущая фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Виктория Сенкевич призналась, что на мероприятии сбылись ее мечты - побывать на сцене "Славянского базара" и провести концерты с Марией Ситтель. А вот российский певец Сергей Лазарев в интервью во время "Славянского базара" заявил, что невозможно запретить людям любить музыку и исполнителей, потому что песни у людей зашиты в ДНК, поэтому музыка должна только объединять.

Белорусы - это люди, умеющие дружить от души. "Славянский базар" - место движения тектонических, талантливых плит. Этери Бериашвили, певица (Грузия)

Одна из зрительниц фестиваля поделилась, что в Витебске находится ее душа. "Четыре года назад, приехав на фестиваль, мы полюбили Беларусь и Витебск. Из Южно-Сахалинска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Моздока, Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга пишут люди, что очень здорово, что передается атмосфера, все радушие и гостеприимство", - добавила она.

Выставка картин на "Славянском базаре"

Кстати, созидать можно не только слушая музыку, но и глядя на картины, на которых изображен идеальный мир. В Витебске представили работы художников из Латвии, Эстонии, Финляндии, Беларуси. "Мы готовились к этому полгода, оформляли все документы, прошли две границы и ждали получение разрешения Эстонии. Мы делали разрешение и в Латвии, декларировали все картины, но все равно провозить картины было тяжело. Я сама на своем автомобиле привезла их сюда. Так, как объединяет "Славянский базар" разные культуры, народности, страны, то сейчас так не объединяет никто", - рассказала руководитель творческой делегации Эстонии Диана Верман.

Выставка картин в рамках "Славянского базара" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a09e57ba-d55c-45e9-94a6-faa23d987f96/conversions/69aade03-b46c-480d-9a09-7ae0b5ec1ac0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a09e57ba-d55c-45e9-94a6-faa23d987f96/conversions/69aade03-b46c-480d-9a09-7ae0b5ec1ac0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a09e57ba-d55c-45e9-94a6-faa23d987f96/conversions/69aade03-b46c-480d-9a09-7ae0b5ec1ac0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a09e57ba-d55c-45e9-94a6-faa23d987f96/conversions/69aade03-b46c-480d-9a09-7ae0b5ec1ac0-xl-___webp_1920.webp 1920w

34-й Международный конкурс исполнителей

Любители искусства со всего света пришли на "Базар" не сразу. Но 34 года назад фестиваль начался с вокальных баталий. Сам конкурс считается одним из престижных не только на постсоветском, но и на европейском пространстве. В 2025 году на 34-м Международном конкурсе исполнителей Беларусь представила 20-летняя минчанка Валерия Бернатович, которая стала обладателем первой премии конкурса.

Валерия Бернатович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/873b225b-8faf-4e67-873f-bfb5660fce83/conversions/767cc603-bfab-4ac9-8c1a-16545706537c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/873b225b-8faf-4e67-873f-bfb5660fce83/conversions/767cc603-bfab-4ac9-8c1a-16545706537c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/873b225b-8faf-4e67-873f-bfb5660fce83/conversions/767cc603-bfab-4ac9-8c1a-16545706537c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/873b225b-8faf-4e67-873f-bfb5660fce83/conversions/767cc603-bfab-4ac9-8c1a-16545706537c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Город мастеров" на "Славянском базаре"

На "Славянском базаре" рады каждому, кто приходит с миром и открытым сердцем, поэтому в "Городе мастеров", куда приехали более 500 ремесленников, с радостью встречали каждого гостя Витебска и с удовольствием делились секретами мастерства. А еще день за днем Витебск жил яркой и красочной жизнью, а уличное искусство буквально порхало на "Семи ветрах".

Как и чем объединяет фестиваль искусств

Через взаимопонимание фестиваль объединил десятки стран. В современных реалиях именно на эту тему рассуждали и звездные спикеры.

"Я не о политике, а про любовь к своему языку, который коверкается, а я против этого. "Песняры" поют "Беловежскую пущу", и оторваться от прослушивания невозможно. Конечно, ты можешь быть в любой точке мира, гулять на любой территории, ведь мир свободен и открыт", - считает актер театра и кино, режиссер Максим Аверин.

Разделения на своих и чужих в городе, стоящем на Западной Двине, не было. В Северной столице Беларуси было фестивальное многоголосье, а торжество проходило день и ночь. Но даже среди такого не забывали на фестивале о безусловной любви к родине и чувстве благодарности. В год 80-летия Великой Победы на "Славянском базаре" также уделили особое внимание сохранению исторической памяти.