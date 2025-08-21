Комфорт и безопасные условия - автопарк учреждений образования Брестской области обновили на 11 %

Автопарк учреждений образования Брестской области обновили к учебному году более чем на 11 %. 21 августа ключи от 25 современных школьных автобусов МАЗ вручили представителям 14 районов, а также 17 автомобилей-рефрижераторов МАЗ "Купава" отправились в центры по обеспечению деятельности бюджетных организаций для перевозки скоропортящихся продуктов. Их автопарк обновили почти на 35 %.

Виталий Черепенько, начальник отдела по образованию Брестского райисполкома:

"Очень приятно получать ключи от 4 новых школьных автобусов, которые в Брестском районе будут перевозить наших деток. Эти автобусы уйдут в 4 школы, заменят старые, которым уже свыше 10 лет. В этих автобусах мест больше. На территории Брестского района с 1 сентября планируется, что школьные автобусы будут перевозить более 2200 учащихся и 93 дошкольника".

"Автобусы отвечают высоким требованиям техники и безопасности. Доставка детей - это один из важнейших вопросов. Мы сегодня вручили 25 школьных автобусов МАЗ, на подходе еще 12, но на этом программа не закрывается. В бюджет следующего года будем закладывать примерно такое же количество транспорта", - заявил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик.