Очередной враждебный шаг и выстрел себе в ногу - Эстония ввела запрет на импорт изобутана из Беларуси и России. Пока ограничения будут действовать на национальном уровне.

Однако Таллинн намерен добиться такого же решения на уровне ЕС, заявил министр иностранных дел балтийской республики. Он отметил, что в декабре 2024 года Евросоюз запретил импорт сжиженного природного газа из обеих стран, однако поставки СПГ продолжались под видом бутана.

Между тем, согласно Департаменту статистики Эстонии, из-за санкций объемы перевалки грузов в местных портах продолжают снижаться. В январе-июне 2025 года они уменьшились на 6 % по сравнению с тем же периодом 2024 года.