Лукашенко: На Волге стояли насмерть

Память о Великой Победе - это часть национальной идеи. Об этом заявил Президент Беларуси, выступая перед участниками международного патриотического форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", который проходит в эти дни в Волгограде. Представители 20 стран к 80-летию Великой Победы собрались для того, чтобы почтить память павших воинов и поговорить о сохранении исторической правды. Сегодня с учетом мировой геополитики подвиг советского народа пытаются назвать оккупацией, забывая о том что в Берлин Красная армия пришла после четырехлетних ожесточенных боев, сопротивления геноциду, который начала цивилизованная фашистская Германия. Волгоград (он же Сталинград) по праву считают родиной Победы. Именно здесь за 200 дней, как говорят историки, был сломан хребет третьего рейха. Александр Лукашенко и Владимир Путин возложили цветы к могилам погибших солдат. Эта часть церемониала напоминает о цене Великой Победы.

Сталинград. Мамаев курган. Больше 2 млн погибших, 200 дней уличных боев. Тыловой город, который не должен был стать самым кровопролитным полем битвы, но стал им. В каждой книге по истории есть описание боев в Сталинградской битве. Но чтобы действительно понять масштаб, нужно это увидеть.

Центр юга России до сих пор отходит от тех событий. Раскопки можно даже не вести - гильзы находят под каблуками на остановках. Стройки не останавливают, если находят останки, просто аккуратно складируют их и потом передают специалистам. Больше 2 млн человек погибли в Сталинграде: и бойцов Красной армии, и немцев, и, конечно, мирных жителей.

Напоминать об истории здесь не надо. Все вокруг история. Но как глобально сохранить эту память - стало главной темой патриотического форума, на который прилетели и лидеры двух стран.

Первый борт Александра Лукашенко приземлился в аэропорту Гумрак по плану до полудня. Дальше нашего Президента ждала довольно насыщенная программа, но первая точка - Мамаев курган - одно из самых знаковых мест Великой Отечественной войны, где похоронены все, кто бился за Сталинград до конца.

Теплая встреча возле трапа. Губернатор Волгоградской области и дипломаты, обязательный каравай и все "по форме".

В это время на Мамаевом кургане - главном месте Сталинградской битвы – уже шла активная подготовка к возложению цветов. Рота почетного караула, живой оркестр и напоминание прошлых лет - солдатская форма. На кургане похоронены 35 тыс. бойцов, чьи имена были восстановлены, и еще больше здесь же безымянных воинов. Сталинград оборонялся 200 дней.

Венки возложат к постоянно зажженному Вечному огню. Круглые сутки здесь звучит и вокализ Шумана "Грезы" - главная мелодия пантеона.

Подойдут президенты и к могиле маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова (он был командиром 62-й армии Сталинграда). Во многом благодаря его стратегии военные смогли продержаться 6 месяцев.

Сразу после этого главы государств в кортеже направились на международный патриотический форум Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". На площадке к этому моменту уже ждали высоких гостей главы парламентских делегаций, эксперты, историки, ректоры вузов, педагоги – все, кто так или иначе понимает и участвует в процессах, связанных с сохранением исторической памяти.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы наследники великого поколения - героев-победителей. И нам стыдиться нечего и что-то скрывать. Этот статус ко многому обязывает, но и многих раздражает. Нам противостоят потомки проигравших сторонников третьего рейха. Об этом мы все больше и больше говорим.

Именно Сталинград принял беспрецедентный по мощи 200-дневный удар, констатировал глава государства. "Тысячи павших героев. Каждый, от генерала до солдата, понимал: здесь решается судьба человечества и ход мировой истории", - добавил Президент. Если бы они дрогнули и враг получил доступ к запасам нефти, победа в войне оказалась бы недостижимой. "Отступать было нельзя. Не говорили бы о Курской дуге. Следующим судьба решала бы вопрос Москвы", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Продолжая разговор о событиях военного времени, глава государства привел цитату командующего 62-й армией генерала Василия Ивановича Чуйкова: "Мы, живые участники боев за Сталинград, свидетельствуем, что здесь наши воины не знали страха в бою, не отступали перед смертью, вели сражение с такой решимостью, что даже мертвые не выпускали из рук оружие..."

"Повторяю: мертвые не выпускали из рук оружие. Добавить к этому нечего. Мы все с вами кланяемся героям, которые смогли выдержать смертоносный удар, встать во весь рост и отбросить озверевшего врага, погнав его до Берлина", - сказал Президент.

Среди них и белорусы - герои Советского Союза – летчики, танкисты, артиллеристы и пехотинцы. И еще тысячи простых солдат. Именем белоруса Алексея Ващенко, закрывшего своим телом амбразуру вражеского дзота, названа улица в Волгограде. Наш Президент поблагодарит за это в том числе собравшихся.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо вам, что помните.

Поэтому и Курган Славы под Минском хранит землю из разных уголков Советского Союза, где шли самые ожесточенные бои. Мы бережем частицу Сталинграда в самом центре нашей столицы, на площади Победы. Кирпичи из легендарного дома Павлова заложены в основание одного из зданий по проспекту Независимости. Это священные для нас реликвии.

Все белорусы об этом знают, и мы знаем, что победу под Сталинградом одержал весь наш советский народ. Все, кто работал на нужды Красной армии в глубоком тылу, оттягивая на себя внимание врага и подрывая военный потенциал вермахта изнутри. Это там, в тылу врага, был открыт настоящий второй фронт. Не американцами и французами. И это был ответ на чудовищные преступления нацизма.

Прокуратура Беларуси уже несколько лет расследует ужасающие факты геноцида белорусского народа. Мы вскрываем новые факты преступлений - тысячи заживо сожженных и замученных женщин, стариков, детей. Наши ученые, военные поднимают из земли останки малышей, прижатых к груди матери. В каждой яме дети. Убивали, уничтожали семьями.

А сегодня в прибалтийских странах и в Украине молодежь размахивает знаменами дивизий СС, ставит памятники фашистским палачам. И все это с молчаливого согласия остального Запада. Но мы-то молчать не должны. Мы для этого сегодня с вами и собрались.

Западные "специалисты" по белорусской истории, по нашей советской, русской, российской истории пишут, что мы слишком пафосно рассказываем о своих героях, преувеличиваем масштабы их подвига. Нам намекают, что надо бы и про "плохих" своих говорить, и про "хороших" немцев не забывать. Учат нас из-за океана псевдообъективности.

Послы стран Евросоюза сегодня стыдливо, без освещения в средствах массовой информации возлагают цветы в Хатыни. Прячут лица от камер журналистов.

Польша проводит мероприятия, приуроченные к освобождению Красной армией узников Освенцима, без нашего участия. В немецких СМИ сообщают о том, что этот концлагерь освободили - послушайте - американские войска.

Словом, делается все, чтобы стереть память о Великой Победе, о наших победителях.

Сегодня переписывание истории на Западе стало трендом. Это же довольно просто: переписать в учебниках, как хотелось бы, и без альтернативного мнения выстроить любой образ прошлого. К чему это приведет? Мы, народы, которые были в это втянуты, боимся, что к повторению. Идеи нацизма по-прежнему периодически пытаются возродиться. И наша задача – не дать этого сделать.

Сразу после форума президенты переедут на переговоры тет-а-тет. Общая экономика – товарооборот постоянно прибавляет в миллиардах. Последняя цифра чуть больше 57, во многом обеспечена и тесными политическими контактами.

Еще один нюанс, который затронет наш Президент, - символика. Георгиевские ленты или цветы Победы? Не стоит вопрос, ни "что лучше", ни "что можно". Главное память, а не во что она "обрамлена", тем более что все символы понятны и белорусам, и россиянам.

"Мы это не отрицаем. Хотя своеобразная все-таки история этой георгиевской ленточки", – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что у России и Беларуси крепкие союзнические отношения.

"У нас идея абсолютно одинаковая. Вы наши идеи знаете, мы знаем российские. Это одно Отечество, как я говорю, от Бреста до Владивостока. Ну, так случилось не по нашей воле, что здесь два государства образовалось", – сказал Александр Лукашенко.

Он уверен, что нужно сделать все, чтобы отношения между двумя странами были даже теснее, чем в унитарном государстве.

В свою очередь Владимир Путин согласился, что символы могут быть разными, но важно другое – то, что стоит за ними.

"За этими символами стоит наша общая история, наше настоящее и наше будущее. А оно у нас общее. Спасибо вам большое за такую позицию", – сказал президент Российской Федерации.