3.72 BYN
3.01 BYN
3.40 BYN
МТС назвал самые популярные архитектурные памятники Беларуси
МТС собрал статистику минувших майских праздников и выяснил, какие архитектурные памятники пользуются наибольшей популярностью у жителей и гостей Беларуси. Лидером "мобильного"" рейтинга стала Каменецкая башня под Брестом - здесь путешественники генерируют больше всего трафика, отправляя фото и видео знакового места.
"Мобильный" рейтинг составлен с помощью технологии обезличенных данных. В 20-ку самых "качающих" вошли архитектурные ансамбли, памятники Великой Отечественной войны и места паломничества.
Место
Архитектурный памятник
Трафик/день
1
Каменецкая башня (Белая вежа)
138 Гб
2
Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой"
133 Гб
3
Мемориальный комплекс "Курган Славы"
123 Гб
4
Замковый комплекс "Мир"
104 Гб
5
Историко-культурный комплекс "Линия Сталина"
100 Гб
6
Лидский замок (Замок Гедимина)
100 Гб
7
Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж"
85 Гб
8
Собор Софии Премудрости Божией (Софийский собор)
69 Гб
9
Борисоглебская (Коложская) церковь
66 Гб
10
Дворцово-парковый комплекс Монюшко (Усадьба Монюшко-Ваньковичей)
65 Гб
11
Троицкий костел в Гервятах
56 Гб
12
Свято-Успенский Жировичский монастырь
50 Гб
13
Гомельский дворцово-парковый ансамбль (Дворец Румянцевых и Паскевичей)
49 Гб
14
Мемориальный комплекс "Хатынь"
46 Гб
15
Коссовский дворцово-парковый комплекс (Дворец Пусловских)
45 Гб
16
Храм Архангела Михаила в Сынковичах
45 Гб
17
Прилукский дворцово-парковый комплекс Чапских (Дворец Чапских)
42 Гб
18
Гольшанский замок
34 Гб
19
Новогрудский замок
31 Гб
20
Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег (Ружанский замок)
27 Гб
По данным МТС, с начала мая больше всего трафика в путешествиях жители и гости страны генерировали, посещая Каменецкую башню под Брестом - в среднем почти 140 Гб ежедневно. Второе и третье места соответственно заняли мемориальные комплексы "Брестская крепость-герой" и "Курган Славы". Также в пятерку попали Мирский замок и "Линия Сталина".
Самыми активным днем для внутреннего туризма стал День Победы. 9 мая пользователи в сумме сгенерировали почти 2,2 Тб интернет-трафика, посещая исторические места по всей стране. Это в 1,5 раза выше среднедневного показателя.
"Эти данные показывают, что белорусы и гости нашей страны активно путешествуют и изучают культурное наследие Беларуси, и наша цель - обеспечить им надежную связь в любом уголке нашей страны. Развитие цифровых технологий играет важную роль в укреплении туристического потенциала, и МТС продолжает улучшать качество сети, чтобы абоненты могли комфортно пользоваться интернетом даже в самых удаленных локациях", - прокомментировали в МТС.
МТС - телекоммуникационная компания и провайдер цифровых услуг, крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов, услугами которого пользуются свыше 5,7 млн клиентов. По результатам 1-го квартала 2025 года МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь: компания имеет наибольшую интегральную оценку в рамках мониторинга услуг сотовой подвижной электросвязи государственного предприятия "БелГИЭ".