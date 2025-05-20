МТС назвал самые популярные архитектурные памятники Беларуси

Каменецкая башня (Белая вежа) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f48c937-6d01-41b9-ae98-3c28ba8c79c3/conversions/d3054ab1-f992-4c89-b5c0-902b3fbfbf85-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f48c937-6d01-41b9-ae98-3c28ba8c79c3/conversions/d3054ab1-f992-4c89-b5c0-902b3fbfbf85-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f48c937-6d01-41b9-ae98-3c28ba8c79c3/conversions/d3054ab1-f992-4c89-b5c0-902b3fbfbf85-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f48c937-6d01-41b9-ae98-3c28ba8c79c3/conversions/d3054ab1-f992-4c89-b5c0-902b3fbfbf85-xl-___webp_1920.webp 1920w Каменецкая башня (Белая вежа)

МТС собрал статистику минувших майских праздников и выяснил, какие архитектурные памятники пользуются наибольшей популярностью у жителей и гостей Беларуси. Лидером "мобильного"" рейтинга стала Каменецкая башня под Брестом - здесь путешественники генерируют больше всего трафика, отправляя фото и видео знакового места.

"Мобильный" рейтинг составлен с помощью технологии обезличенных данных. В 20-ку самых "качающих" вошли архитектурные ансамбли, памятники Великой Отечественной войны и места паломничества.

Место Архитектурный памятник Трафик/день 1 Каменецкая башня (Белая вежа) 138 Гб 2 Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" 133 Гб 3 Мемориальный комплекс "Курган Славы" 123 Гб 4 Замковый комплекс "Мир" 104 Гб 5 Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" 100 Гб 6 Лидский замок (Замок Гедимина) 100 Гб 7 Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж" 85 Гб 8 Собор Софии Премудрости Божией (Софийский собор) 69 Гб 9 Борисоглебская (Коложская) церковь 66 Гб 10 Дворцово-парковый комплекс Монюшко (Усадьба Монюшко-Ваньковичей) 65 Гб 11 Троицкий костел в Гервятах 56 Гб 12 Свято-Успенский Жировичский монастырь 50 Гб 13 Гомельский дворцово-парковый ансамбль (Дворец Румянцевых и Паскевичей) 49 Гб 14 Мемориальный комплекс "Хатынь" 46 Гб 15 Коссовский дворцово-парковый комплекс (Дворец Пусловских) 45 Гб 16 Храм Архангела Михаила в Сынковичах 45 Гб 17 Прилукский дворцово-парковый комплекс Чапских (Дворец Чапских) 42 Гб 18 Гольшанский замок 34 Гб 19 Новогрудский замок 31 Гб 20 Ружанский дворцовый комплекс рода Сапег (Ружанский замок) 27 Гб

По данным МТС, с начала мая больше всего трафика в путешествиях жители и гости страны генерировали, посещая Каменецкую башню под Брестом - в среднем почти 140 Гб ежедневно. Второе и третье места соответственно заняли мемориальные комплексы "Брестская крепость-герой" и "Курган Славы". Также в пятерку попали Мирский замок и "Линия Сталина".

Самыми активным днем для внутреннего туризма стал День Победы. 9 мая пользователи в сумме сгенерировали почти 2,2 Тб интернет-трафика, посещая исторические места по всей стране. Это в 1,5 раза выше среднедневного показателя.

"Эти данные показывают, что белорусы и гости нашей страны активно путешествуют и изучают культурное наследие Беларуси, и наша цель - обеспечить им надежную связь в любом уголке нашей страны. Развитие цифровых технологий играет важную роль в укреплении туристического потенциала, и МТС продолжает улучшать качество сети, чтобы абоненты могли комфортно пользоваться интернетом даже в самых удаленных локациях", - прокомментировали в МТС.