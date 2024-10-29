Новые договоренности белорусов в Китае накануне старта масштабной выставки ЭКСПО

Шанхай собирает ведущие предприятия со всего мира. С 5 по 10 ноября там в седьмой раз пройдет Китайская международная выставка импорта. Шанхайское импортное ЭКСПО - это смотр достижений экономик и миллионные контракты. Свою продукцию на ЭКСПО представят и белорусские предприятия. И хотя торжественная церемония открытия состоится во вторник, 5 ноября, уже прошли первые деловые переговоры.

Расстояние до Минска 7 400 км для бизнеса не проблема. Да, логистика сложнее, но объем рынка стоит того.

1 млрд 400 млн человек живет в Китае. 3,5 млрд - рынок БРИКС. Это почти половина населения планеты. И Беларусь уже в статусе страны - партнера организации. И мы должны здесь быть. Нас должны видеть.

4 ноября взаимную выгоду обсудили министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Линевич, Чрезвычайный Полномочный Посол Беларуси в КНР Александр Червяков и представители бизнес-кругов, Союза зарубежных инвестиций Китайской инвестиционной ассоциации.

С китайской стороны на встрече присутствовали руководители предприятий провинции Шаньдун (одной из самых больших по населению). Регион - лидер в сфере машиностроения и сельского хозяйства в Китае. Большинство видов оборудования и сельхозтехники производится здесь. 70 % овощей выращивается в провинции Шаньдун. Здесь представители разных направлений сельхозпроизводства: от упаковки до торговли и сельхозмашин. Совсем недавно представители одной из компаний знакомились с тем, как выращивают овощи в теплицах в Беларуси. Ван Пэн, председатель Союза зарубежных инвестиций Китайской инвестиционной ассоциации

Сегодня в Шанхае продолжают разговор о возможностях инвестирования и сотрудничества.

Китайская международная выставка импорта - это клуб по ВИП-приглашениям. И белорусы заходят сюда с первых дней создания - с 2018 года, когда по инициативе Председателя КНР Си Цзиньпина ЭКСПО собрало ведущий бизнес со всего мира. Ежегодно и белорусы презентуют на этой площадке свои ключевые достижения и наработки для миллиардов глаз, так как следят за ЭКСПО в Шанхае по всему миру.

В 2023-м по итогам ЭКСПО мы привезли 50 коммерческих договоров и 66 соглашений и меморандумов. Общая сумма - почти 450 млн рублей.