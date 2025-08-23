ЕС перевел Украине 10,1 млрд евро из замороженных средств ЦБ

ЕС с января по июль текущего года перевел Украине 10,1 млрд евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России, сообщило пишет РИА Новости со ссылкой на издание Welt am Sonntag и на данные Еврокомиссии.

Отмечается, что Брюссель использует эти средства для поддержки военных и гражданских проектов в стране. В марте, мае, июне и июле правительство Украины получало по одному миллиарду евро за счет прибыли от замороженных активов, 3 миллиарда - в январе и 3,1 млрд - в апреле.