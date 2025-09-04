3.70 BYN
10 дней во льдах Арктики. Как прошло путешествие белорусского школьника на Северный полюс
10 дней во льдах Арктики. Завершилась международная экспедиция "Ледокол знаний". 66 участников из двадцати одной страны достигли Северного полюса. Среди них был и школьник из Беларуси Андрей Кирейчук.
Узнали, чем юному исследователю запомнилось удивительное путешествие и какие открытия он сделал.
Черно-белые кадры возвращают в 8 августа. Участник международной экспедиции "Ледокол знаний" Андрей Кирейчук готовится к большому путешествию на Северный полюс. Вместе с родителями собирает вещи, составляет списки. И еще не знает, что его ждет.
Прошло несколько недель, и Андрей вновь дома, в родном Минске. Парень признается, что вернуться к повседневной жизни удалось не сразу. Воспоминания о поездке волнуют его до сих пор. О них школьник рассказывает с особым воодушевлением.
Андрей Кирейчук, участник международной экспедиции "Ледокол знаний":
"Я впечатлился атомным ледоколом, самим реактором. Узнал, что атомные станции - самый безопасный вид энергии на Земле. Возможно, свяжу свою жизнь с атомными технологиями".
Международная экспедиция на атомном ледоколе "50 лет Победы", капитаном которого, к слову, является уроженец Беларуси Руслан Сасов, длилась 10 дней. За это время Андрей успел обрести новых друзей из других стран, вживую увидеть обитателей льдов, испытать модели планетоходов, побывать на лекциях и мастер-классах. Так, например, с российским космонавтом Андреем Бабкиным парень сконструировал ракету. И это было далеко не все, чем космонавт удивил участников экспедиции.
Андрей Кирейчук, участник международной экспедиции "Ледокол знаний":
"После лекции нам всем раздали космическую еду. Мне достался сок яблочно-виноградный и свинина с лечо".
Папа Андрея с удовольствием слушает истории сына с экспедиции и смотрит фотографии. Владимир замечает: парень вернулся другим - с новыми идеями и планами. И верит, что это только начало его большого пути.
Владимир Кирейчук, отец Андрея Кирейчука:
"Мы очень ждали, скучали. Он вернулся довольный, сказал, что еще бы немножко поплавал, потому что как-то быстро все закончилось. Очень рады, что он смог попасть на Северный полюс. Надеемся, что это будет не последнее его достижение".
Для Андрея экспедиция на Северный полюс стала больше, чем просто приключение. Она открыла перед ним новые горизонты и подарила бесценный опыт. С обновленным багажом знаний парень входит в новый учебный год. А его история доказывает: любая мечта может быть по плечу, если смело идти ей навстречу.