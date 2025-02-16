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10 лет переговорам в Минске и 10 лет системе ПВО Беларуси и России - совпадение или ответ времени
Администрация Трампа каждый день заявляет о новых подходах к обеспечению безопасности. Большинство ноу-хау касаются международных отношений, в которых явственно просматривается бизнес-крен. Беларусь всегда была далека от коммерческих основ при развитии военного взаимодействия с дружественными странами.
И это гарантировало последовательность в вопросах укрепления обороноспособности. Один из примеров - объединенная система ПВО стран СНГ. Многие могут сказать, что это спорный пример. Почему это не так, узнаем в проекте "Диспозиция".
Сегодня военная сфера так устремилась в будущее и неизведанное, что как-то неудобно даже обернуться назад посмотреть - шея не послушается. А ведь в некоторых событиях армейского прошлого есть задел, который и сейчас прогрессирует и от которого глупо отказываться.
На неделе исполнилось 30 лет Объединенной системе ПВО государств СНГ. Кто-то сейчас улыбнется, посчитав дату скомпрометированной нынешним ходом вещей. А вот Беларусь продолжает видеть в этой структуре позитив. Кстати, она во многом помогла становлению единой региональной системы ПВО Минска и Москвы. Мы никогда не были на пассивном полюсе сотрудничества и потому впитывали самые передовые технологии союзников. И как могли, активничали на совместных учениях СНГ "Боевое содружество".
А когда активничать, и уже не в учебных целях, у наших границ стала авиация НАТО, интеграционные каналы позволили моментально отреагировать совместным с россиянами патрулированием воздушных рубежей, в том числе с привлечением стратегической авиации. Ну а когда альянс насобирал рядом с нами необъяснимое, или правильно сказать, неадекватное количество дивизий, наши летчики в кратчайшие сроки научились у соседей применять специальные боеприпасы на штурмовиках Су-25. Мы эти заряды получили и потому еще, что умеем с ними работать. И ведь они стали успокоительным для НАТО. Вот и результат взаимодействия в сфере ПВО и ВВС, которое началось во многом 30 лет назад с СНГ.
К слову, в прошлом году Александр Лукашенко проинспектировал стражей неба в ходе внезапной проверки и остался доволен тем, как были обнаружены и нейтрализованы все цели.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси (03.05.2024 г.):
"Я не служил в ВВС, ПВО, но я вижу, как осуществлялась эта проверка, замысел ее. Вы обнаружили все цели. Вы со всеми целями справились. Это здорово. Ни одна цель мимо вас не прошла. Вся Беларусь, это видно в режиме реального времени, вами контролируется. А коль контролируется, вы обнаружили вовремя все цели. Вы с ними справились. Где надо - поразили, где надо - принудили к посадке. Вы видите все, что делается на сопределе, разведка работает хорошо, информация передается. Молодцы".
Зоркое зрение ПВО - в немалой степени совместный с россиянами продукт и результат. Минск ведь имеет доступ в том числе к информации, получаемой со спутников соседей. А когда у твоих границ идут боевые действия и небо рядом кишит дронами, ракетами, бомбами, самолетами, вертолетами, подобные сведения на вес золота.
Так и инструменты противодействия воздушным объектам у нас теперь не просто с лучшими ТТХ на бумаге и в полигонных условиях, а и в реальном противостоянии. Совсем недавно в войска поступила очередная партия ЗРК "Тор-М2", отлично зарекомендовавших себя в зоне СВО. Тренировки зенитчиков не прекращаются.
"Боевая машина "Тор" является универсальным средством за счет того, что сама вычислительная система у нас определяет наиболее опасные цели, но непосредственно именно начальник расчета и личный состав, который эксплуатирует боевую машину, будет принимать решение на обстрел конкретного типа целей. Плюсом данной машины является то, что есть телевизионный и тепловизионный канал оптического визира", - отметил командир зенитной ракетной батареи.
Поставки из России продолжатся и дальше, хотя Москва сама нуждается в оружии. Так происходит, когда сотрудничество равно дружба. А вот новые друзья Киева весьма своеобразно относятся к партнеру. После перевода Трампом взаимоотношений на сугубо рациональные рельсы американскую тональность переняли даже в Латвии. Так, смыслом поставок для ВСУ бронетранспортеров в Риге назвали проверку образцов для собственных интересов. Вчитайтесь в эти слова - "раньше бы в Прибалтике такое себе не позволили".
Андрис Спрудс, министр обороны Латвии:
"Мы не только поддержим Украину в борьбе с оккупантами, но и проверим бронемашины в реальных боевых условиях, что позволит национальным вооруженным силам сделать полезные выводы".
Сегодня дипломатия и сотрудничество в военной сфере экзаменуются новыми подходами. США меняют правила игры, поднимая над союзами и альянсами флаг коммерциализации. Многие уже поддались и прогнулись. Некоторым предстоит, потому что их коммерция, прогибаться. Ну а Минск, похоже, останется среди тех, кто не станет рассматривать безопасность свою и любой другой страны через призму бизнес-выгоды. И силы у нас для такой позиции есть - наши и таких же независимых союзников.