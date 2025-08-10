3.71 BYN
11 августа в Беларуси из-за сложных погодных условий объявлен оранжевый уровень опасности
Автор:Редакция news.by
Сложные погодные условия прогнозируются по стране и 11 августа. На большей части Беларуси пройдут грозы, сильные ливни и шквалистое усиление ветра с порывами до 20 м/c. Объявлен оранжевый уровень опасности.
Спасатели предупреждают, возможны снижение видимости и затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП, нарушение энергоснабжения. 10 августа вечером ливень с сильным ветром и грозой накрыл столичный регион и Минск.