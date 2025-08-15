3.72 BYN
16 августа в некоторых районах Беларуси ожидается до 33 градусов жары
16 августа в некоторых районах Беларуси температура воздуха прогреется до 33 градусов жары. В связи с этим в Брестской области объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу, 16 августа, ночью ожидается небольшая, днем переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков. Утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.
В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный, днем с переходом на северо-западный 3-8 м/с, днем с порывами до 14 м/с, в отдельных районах 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, местами - плюс 7-8 градусов, в западных районах - 16-18 градусов выше нуля.
Днем будет 23-29 градусов жары, местами, а по Брестской области во многих районах, - плюс 30-33 градуса.