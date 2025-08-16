3.72 BYN
17 августа в Беларуси ожидаются дожди и грозы
Автор:Редакция news.by
В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды сообщили о том, что в Беларуси ожидаются дожди с грозами 17 августа, пишет БЕЛТА.
Днем будет облачно с прояснениями, местами, а по северу во многих районах, ожидаются дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами 15-18 м/с.
Температура воздуха днем составит 15-21 градус тепла, по югу - до плюс 24 градусов.