20 сентября Волковыск встретит "Дожинки" - как обновился город к празднику
Продовольственная безопасность - это совокупность очень многих факторов, технологий, дисциплины, качества и просто колоссальная работа. Более 8 млн 800 тыс. тонн зерна вместе с рапсом уже намолотили белорусские аграрии. На счету Минской области - 2 млн 230 тыс., Гродненской – 1 млн 735 тыс., Брестской – 1 млн 674.
Пока миллионную отметку не перешагнул только Витебский регион (925 тыс. тонн). Массовая жатва по стране практически завершена. Не освоено всего 4 % площадей. Госзаказ по поставке продовольственного зерна выполнен на 92 %.
Праздник тружеников села и 1020-летний юбилей Волковыска
А значит, совсем скоро "Дожинки". Волковыск во второй раз в истории готовится стать столицей областного праздника тружеников села. Полным ходом идет преображение города (реконструкция детской поликлиники, благоустройство городского парка и дворов, ремонт тротуаров и дорог). А еще Волковыску исполняется 1020 лет. Масштабные торжества запланированы на 20 сентября.
Реконструкция детской поликлиники
"К "Дожинкам" в план мероприятия по благоустройству было включено 7 объектов. Все объекты на сегодняшний день завершены", - рассказала главный врач Волковысской ЦРБ.
После масштабной реконструкции у детской поликлиники в Волковыске новые возможности. Пропускная способность увеличилась в 7 раз - до 350 посещений в смену. Комфортные условия созданы как для маленьких пациентов, так и для врачей. Работают здесь узкопрофильные специалисты, открыт межрайонный центр раннего вмешательства и центр дружественного подростка.
Елена Грицкевич, главный врач Волковысской центральной районной больницы:
"Обслуживаем 13 тыс. детского населения. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием".
Праздник тружеников села и 1020-летний юбилей Волковыска
Кроме социальных объектов, к областным "Дожинкам" город обновляет улицы, парки и дворы. Реализовывать все планы помогают около 1,5 тыс. строителей и волонтеров. Инициативы по благоустройству поддерживают и сами жители Волковыска.
Дмитрий Захарчук, председатель Волковысского райисполкома:
"В план подготовки дожиночных мероприятий включено 139 объектов, большое внимание уделили благоустройству города: улично-дорожной сети - порядка 215 тыс. квадратных метров, дворовые территории - 28 тысяч квадратных метров или 20 дворов".
На центральной площади города пройдут главные праздничные мероприятия "Дожинок". Поэтому подготовка идет масштабная. Уже полностью заменили плитку, бордюры, обновили фонари. А рядом главная магистраль Волковыска - улица Софьи Панковой. К фестивалю-ярмарке она также предстанет в новом облике.
Волковыск - главные объекты
Главные объекты к празднику возводят специалисты одного из старейших предприятий региона - ПМК № 143. Прораб Владимир Панфилов в организации более 40 лет, в трудовой книжке единственная запись. Работал и на республиканских "Дожинках" в 2004-м, участвовал в реконструкции ведущих заводов города, сейчас готовит Волковыск к областному фестивалю тружеников села.
Владимир Панфилов, прораб ПМК № 143 г. Волковыска:
"К этим "Дожинкам" сделали райисполком, только что закончили детскую поликлинику в Волковыске. Город преображается, приятно смотреть, когда чистота, порядок".
Набережная реки Волковыя
Акцент и на ремонт жилфонда с благоустройством придомовых территорий. 27 объектов в разных микрорайонах Волковыска уже прошли капитальный апгрейд. Новый облик приобретают дворы и спортивные площадки, а также набережная реки Волковыя.
Мария Воропай, жительница г. Волковыска:
"Основное любимое место, прохлада, речка, водичка. Красота неимоверная. Видно, что все стараются, очень хорошо. Нам нравится".
Новые локации города
На карте города появляются и новые локации для отдыха детей и молодежи. Игровые площадки, скейт-парк, антивандальные тренажеры. Один из комплексов расположен в районе улицы Шопена, другой - в микрорайоне Ольшимова. В планах обустройство многофункциональной площадки в микрорайоне Южный.
Волковыск встречает областные "Дожинки" в Год благоустройства. Поэтому все вместе создают город, комфортный для жизни. Праздник хлеборобов соберет аграриев и гостей 20 сентября.