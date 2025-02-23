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23 февраля 1943-го нацисты сожгли 9 деревень Слуцкого района и уничтожили более 1300 мирных жителей
82 года назад, 23 февраля 1943-го, нацисты сожгли сразу 9 деревень Слуцкого района и уничтожили более 1 300 мирных жителей. Карательная акция, согласно документам, была направлена на борьбу с партизанскими формированиями. Только вот боевых действий с партизанами нацисты не вели, они занимались зачисткой экономическо-сырьевой базы. Говоря простым языком, сельские населенные пункты вместе с населением превращали в выжженную землю.
Окончательной цифры сожженных и разграбленных деревень, хуторов и поселков мы до сих пор назвать не можем. Расследование уголовного дела по геноциду белорусского народа продолжается, раскрываются новые факты преступлений. На сегодня список уничтоженных и пострадавших сельских населенных пунктов составляет около 13 тыс. - это несколько современных областей Беларуси. Многие деревни так и не возродились. Из девяти, сожженных 23 февраля 1943 года, поднялись из пепла только три. Елена Бормотова - подробнее.
Выживший. Один из десяти. Житель деревни Адамово Юлиан Акулич. На момент трагедии ему чуть за сорок. Отец четверых детей. Создатель и руководитель первого колхоза. Фронтовик. После ранения приехал в родную деревню, был одним из членов Слуцкого подполья. Когда каратели вошли в Адамово, сумел уйти в лес.
Жительница Слуцка, дочь Юлиана Акулича Александра Илюкевич рассказала, что его сын и дочка 16,17 лет и несколько сельчан поехали за сеном. Чтобы спасти этих людей, он пробрался в лес и как раз их встретил, чтобы они не ехали в деревню. "Они выехали на опушку леса, где-то метров 800 от нашей деревни, и было видно, как горело Адамово", - пересказала она воспоминания отца.
Зима 43-го - новый этап проведения карательных акций. Нацистская Германия в этот период терпит крах в Сталинграде. А в Беларуси партизанское движение становится более мощным и централизованным - в сентябре 1942-го был создан Белорусский штаб партизанского движения. После чего Гитлер издает распоряжение по борьбе с партизанами, которое регламентирует радикальные методы борьбы. Для карательных подразделений прописан более жесткий механизм действий.
Святослав Кулинок, замдиректора Национального архива Беларуси:
"Делают акценты на уничтожение гражданского населения. Почему? Во-первых, это источник самих партизанских кадров, потому что именно за счет гражданского населения в первую очередь сформировался так называемый партизанский резерв. Во-вторых, гражданское население - это опора партизан, это продуктовое обеспечение, это возможность жить в деревнях в партизанских зонах, это глаза и уши, агентурная разведка".
Все деревни, которые входят в партизанские зоны, автоматически должны быть уничтожены. Территория Слуцкого, Гресского, Узденского и Пуховичского районов - сфера действия нескольких партизанских бригад и отрядов. Оккупационные власти одну за одной проводят карательные операции "Праздник урожая - 1" и "Праздник урожая - 2". 9 февраля 43-го они завершились. Желаемого результата не достигли. Партизаны продолжали совершать диверсии. На 23 февраля назначена разовая карательная экспедиция.
Василий Тишкевич, научный сотрудник Слуцкого краеведческого музея:
"Продвигались каратели из Слуцкого гарнизона, из Гресского через Шишчицы, убивая по дороге всех свидетелей, чтобы никто не смог сообщить о движении этих карательных отрядов".
Согласно документам Поликарповского сельского совета, которые хранятся в Национальном архиве Беларуси, 23 февраля 1943 года были уничтожены 7 населенных пунктов сельсовета. Еще два относились к соседнему сельсовету.
Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси:
"В наших документах есть показания одного из полицейских гресской полиции, который принимал участие в этой акции 23 февраля. Он принимал участие в сожжении деревни Березинец. У него там оказались родственники, и он попросил немцев отпустить их. Они отпустили, он повез их в Греск и дальше в акции не принимал участия".
В этот же день палачи пришли в Переходы, где уничтожили 116 человек, 46 из которых дети. Самому младшему был всего месяц. Маршрут карателей прошел через Жилин Брод, Фадеевку, Крушники, Переволоку, Рудновку, Задолбу и Адамово. Более 1 300 человек были расстреляны или сожжены заживо.
Александра Илюкевич, жительница Слуцка, дочь Юлиана Акулича:
"Мой отец нашел кусок груди, головку детскую и документы. По этому он опознал останки и похоронил, а второго мальчика - близнецы были - он и не нашел. Сестра его родная сгорела и еще трое детей, мальчики до 10 лет".
Василий Тишкевич, научный сотрудник Слуцкого краеведческого музея:
"Даже заборы были сожжены. По пепелищам бродили коты, собаки. На месте убийств были пепел от маленьких детей и остатки человеческих тел - где-то рука, где-то нога, где-то голова".
Для проведения огненных маршей нацисты задействовали не только карательные батальоны, но и подразделения вермахта и СС. Участвовали местные коллаборационистские формирования, в том числе гресские полицаи, среди которых были и те, кто прошел обучение в Слуцкой школе гестапо.
В Адамово прибыли сразу несколько карательных подразделений, в том числе одно из самых жестоких - команда Дирлевангера. Приказ на уничтожение деревни и сожжение людей получали уже на месте. Действовали по отработанной схеме - стариков, женщин и детей загоняли в сарай на окраине деревни. Постройку подожгли, по периметру выставили пулеметчиков, чтобы расстреливать любого, кто пытался убежать. Сегодня о трагедии напоминают несколько мемориалов. Сарай, где заживо сожгли 220 человек, находился через дорогу от мемориальных знаков. Еще до 50-х годов прошлого века здесь находили кости людей.
На мемориале в Адамово выбита цифра - 190 погибших мирных жителей. Сегодня, после проведения исследовательской работы, говорят о 220 жертвах. Но и эта цифра не окончательная.
Александра Илюкевич, жительница Слуцка, дочь Юлиана Акулича:
"До сих пор это все, как будто я там была. И даже снится очень часто сон - бегу по полю, рожь растет, и солнце ярко-ярко светит. Я по дорожке бегу к бабушки своей на хутор, а за мною пламя такое. Горит рожь и вот-вот до меня дойдет. И вот без конца этот сон".
До войны Адамово была довольно большой деревней, где проживали более 250 человек. Выжили лишь 10 - те, кто ушел за сеном. Спасший их Юлиан Акулич после трагедии ушел в партизанский отряд, с собой привел и односельчан. После освобождения района, выжившие жители восстанавливают Адамово, строят дома и начинают новую жизнь.
Символ возрождения - лепесток - на древе жизни в Хатыни. Там же, но уже на кладбище сожженных деревень - Березинец и Переходы. Их некому было возрождать. Как и сотни других населенных пунктов Беларуси.