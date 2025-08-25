25 августа метро в Минске перешло на зимний график работы

Столичный метрополитен сменил график движения поездов в связи с изменением объема пассажиропотока. Теперь в утренние часы пик на синей и красной ветках интервал между прибытием поездов сократится до 2 минут, в вечерние часы пик - до 2,5 минуты, на зеленой ветке в часы пик поезда будут прибывать каждые 5 минут.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

"Метрополитен перешел на зимний режим работы, т.е. в часы пик утренние и вечерние поезда стали ходить чаще. На первых и вторых линиях интервал движения в утренние часы пик (от 7:00 до 9:00) составляет 2 минуты, а в вечерние часы пик (с 17:00 до 19:00) стал 2,5 минуты. На третьей линии в утренние и вечерние часы пик интервал движения сократился до 5 минут. Обращаем внимание пассажиров, что метро работает с 5:30 до 00:40".