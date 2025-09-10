3.66 BYN
28 научных проектов получили гранты от Минобразования
Наука - это знания, сила и будущее. 28 перспективных научных проектов получили гранты на реализацию от Министерства образования Беларуси. Из них 16 - от молодых ученых.
Это представители самых разных областей знаний: физика, математика, химия, биология, медицина, сельское хозяйство. Сферы применения этих разработок охватывают весь спектр направлений научно-технологического развития страны: от информационных технологий и кибербезопасности до педагогики и социологии.
Анастасия Киселевич, председатель Совета молодых ученых при Министерстве образования Беларуси:
"Это говорит о том, что все проекты разноплановые, многие из них носят междисциплинарный характер. Они выполняются большим количеством белорусских университетов. Профинансированы они будут в период 2025-2026 года. На сегодняшний день в Республике Беларусь создана и функционирует достаточно развитая система поддержки ученых, в том числе молодых".
Кроме этого, молодым ученым в Беларуси предоставляется широкий спектр возможностей для самореализации: форумы, школы, образовательные лекции, различного рода проекты (например, "100 идей для Беларуси") или фестиваль науки. С каждым годом в эту сферу приходят все больше молодых людей. По статистике, в НАН Беларуси ежегодно в ряды специалистов вступают более 300 юных исследователей.