28 научных проектов получили гранты от Минобразования

Наука - это знания, сила и будущее. 28 перспективных научных проектов получили гранты на реализацию от Министерства образования Беларуси. Из них 16 - от молодых ученых.

Это представители самых разных областей знаний: физика, математика, химия, биология, медицина, сельское хозяйство. Сферы применения этих разработок охватывают весь спектр направлений научно-технологического развития страны: от информационных технологий и кибербезопасности до педагогики и социологии.

Анастасия Киселевич, председатель Совета молодых ученых при Министерстве образования Беларуси:

"Это говорит о том, что все проекты разноплановые, многие из них носят междисциплинарный характер. Они выполняются большим количеством белорусских университетов. Профинансированы они будут в период 2025-2026 года. На сегодняшний день в Республике Беларусь создана и функционирует достаточно развитая система поддержки ученых, в том числе молодых".