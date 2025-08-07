4 поколения семьи Коган вписали свои имена в историю Минского тракторного завода

И все же главное богатство нашей земли - это не то, что можно достать из ее недр. Это прежде всего люди. Например, Минский тракторный завод - место, где рождаются трудовые династии. Одна из них отметила 70-летний юбилей работы на МТЗ.

Минский тракторный завод - это гордость белорусской промышленности, он занимает 10 % мирового рынка колесных тракторов. Продукцию МТЗ экспортируют в 120 стран мира, а главное достояние предприятия - более 16 тыс. преданных своему делу работников.



Среди них особое место занимают трудовые династии. Одна из них - семья Коган, 4 поколения которой вписали свои имена в историю завода.

Старт династии на МТЗ еще в 1954 году дал Яков Коган

Старт династии еще в 1954 году дал Яков Коган, придя на завод проектировщиком моделей. Вслед за ним на МТЗ устроился старший сын Ефим, а после окончания университета к семейному делу присоединился и младший сын Анатолий.

"Развитие и профессиональный рост - это самое главное", - уверен Анатолий Яковлевич. Он вспоминает, как раньше чертежи делали на деревянных досках, а сейчас эта работа выполняется на современном оборудовании, что значительно ускоряет весь процесс.

Но династия Коган - это не только мужчины. В 2006 году эстафету приняла Татьяна, племянница основателя. С детства она вдохновлялась рассказами дедушки и отца. Начав с должности лаборанта, Татьяна прошла путь до начальника бюро планово-экономического управления.

Работа в кругу семьи - это счастье, а когда коллеги – твои родные, работать становится вдвойне приятнее и комфортнее. У династии Коган общий стаж внушительный - 221 год. Старший сын 44 года на заводе, младший 48, отец 40, а еще жена, племянница и даже зять. Их секрет прост: преемственность традиций и поддержка родного предприятия.

МТЗ уделяет большое внимание системе наставничества, где опытные специалисты делятся своими знаниями с молодыми сотрудниками. Кроме того, на предприятии созданы все условия для комфортной работы: современные бытовые помещения, качественное медицинское обслуживание и разнообразные программы поддержки. Здесь каждый работник чувствует себя частью большой и дружной семьи.