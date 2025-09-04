4 сентября в РНПЦ онкологии поздравили ветеранов с годовщиной медцентра

4 сентября РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова чествует ветеранов, которые работают в центре с самого его основания. Они стали наставниками для многих поколений врачей и показали, что значит быть преданным своей работе.

3 сентября Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова отмечал 65-летие. Для них это не просто дата - это история тысячи спасенных жизней, сотни научных открытий и непрерывного движения вперед.

В центре работают более 1,5 тыс. сотрудников среди них доценты, доктора и кандидаты медицинских и биологических наук.

4 сентября особенное событие - чествование ветеранов труда, посвятивших десятилетия своей жизни работе в медицинском центре. Среди приглашенных специалисты, начавшие свой путь здесь еще в 60-х годах. Их профессионализм, преданность делу и человеческое тепло стали основой для многих поколений медиков.

Сергей Поляков, директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

"Перед началом конференции мы хотим поздравить некоторых наших ветеранов, прежде всего тех, кто работает здесь с 60-х годов, это уже заслуженные профессора. У Белорусского общества онкологов есть такая памятная медаль им. Н. Н. Александрова за заслуги перед белорусской онкологией".

"Словами не передать, потому что у нас были лучшие наставники, сам Николай Николаевич Александров был очень доброжелательным и ответственным. Мы еще уборками занимались на практике, а у нас уже появились первые пациенты, с пациентами познакомились и потихоньку вошли в курс событий", - вспоминает старшая медицинская сестра РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Ирина Крук.

На сегодняшний день центр - это единый научно-лечебно-учебный комплекс, в составе которого находятся 4 научных отдела, 10 лабораторий, 20 стационарных и 11 диагностических отделений.

Здесь работают лучшие специалисты со всей страны, именно к ним приезжают пациенты со сложными заболеваниями из разных стран мира: Казахстан, Узбекистан, Россия, Армения и многие другие.