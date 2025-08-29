444 курсанта Академии МВД, из них 15 девушек, принесли присягу на верность белорусскому народу

Новое поколение МВД: курсанты Академии принесли клятву верности стране и народу. За плечами у новобранцев уже есть первый учебный сбор, так называемый курс молодого бойца.



Первокурсники изучили основы профессии: огневую, строевую, физическую подготовку, привыкли к строгому распорядку и дисциплине. Впереди у курсантов 4 года обучения в главном милицейском вузе.

На площади Государственного флага в одном строю стоят курсанты столичной милицейской академии и учащиеся специализированного лицея МВД. В торжественной обстановке новобранцы приняли присягу на верность белорусскому народу. Клятву дали 444 первокурсника Академии МВД, среди них 15 девушек.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: "Я уверен, что эти ребята пришли служить в органы внутренних дел осознанно. Хочу пожелать им в первую очередь удачи и успехов. Уже через полгода молодые курсанты начнут охранять общественный порядок, конечно, под руководством старших товарищей".

Традиционно на церемонии присяги курсантов Академии МВД присутствуют руководители милицейского ведомства, а также представители правоохранительных органов, куда через 4 года придут служить выпускники.

"Для нас это очень важный день. Мы приехали из Баранович, чтобы поддержать своего сына. Конечно, сегодня и радостно, и гордость за ребенка просто огромная", - говорит мама курсанта Академии МВД Беларуси.

Владислав Щерба, курсант Академии МВД Беларуси с мамой

Владислав Щерба, курсант Академии МВД Беларуси: "Безусловно, для нас сегодня очень волнительный день. Мы подошли к нему с трепетом и оптимизмом. За плечами у нас уже пройден курс молодого бойца. Сейчас мы здесь и готовы на все 100 %".