3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
444 курсанта Академии МВД, из них 15 девушек, принесли присягу на верность белорусскому народу
Новое поколение МВД: курсанты Академии принесли клятву верности стране и народу. За плечами у новобранцев уже есть первый учебный сбор, так называемый курс молодого бойца.
Первокурсники изучили основы профессии: огневую, строевую, физическую подготовку, привыкли к строгому распорядку и дисциплине. Впереди у курсантов 4 года обучения в главном милицейском вузе.
На площади Государственного флага в одном строю стоят курсанты столичной милицейской академии и учащиеся специализированного лицея МВД. В торжественной обстановке новобранцы приняли присягу на верность белорусскому народу. Клятву дали 444 первокурсника Академии МВД, среди них 15 девушек.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: "Я уверен, что эти ребята пришли служить в органы внутренних дел осознанно. Хочу пожелать им в первую очередь удачи и успехов. Уже через полгода молодые курсанты начнут охранять общественный порядок, конечно, под руководством старших товарищей".
Традиционно на церемонии присяги курсантов Академии МВД присутствуют руководители милицейского ведомства, а также представители правоохранительных органов, куда через 4 года придут служить выпускники.
"Для нас это очень важный день. Мы приехали из Баранович, чтобы поддержать своего сына. Конечно, сегодня и радостно, и гордость за ребенка просто огромная", - говорит мама курсанта Академии МВД Беларуси.
Владислав Щерба, курсант Академии МВД Беларуси: "Безусловно, для нас сегодня очень волнительный день. Мы подошли к нему с трепетом и оптимизмом. За плечами у нас уже пройден курс молодого бойца. Сейчас мы здесь и готовы на все 100 %".
Поддержать новобранцев в этот ответственный и важный момент приехали их родные и близкие со всех уголков страны. Сегодня парни и девушки сделали первый, но, безусловно, очень важный шаг в своей профессиональной деятельности.