670 курсантов Военной академии приняли присягу на верность Родине
670 курсантов Военной академии приняли присягу. Торжественный ритуал у будущих офицеров набора-2025 прошел на плацу академии.
Среди первокурсников ребята, подтвердившие сегодня готовность и стремление честно выполнять свой долг и давшие клятву верности белорусскому народу, а также 45 девушек.
Поздравить будущих офицеров с этим знаменательным событием пришли их родные, близкие и друзья. Слова поздравления в адрес курсантов высказал замминистра обороны Беларуси Александр Науменко. А начальник Военной академии в свою очередь заметил, что интерес к военной службе растет, и нынешний год бьет рекорды.
Подготовка будущих офицеров стартовала еще в августе
Подготовка будущих офицеров стартовала в начале августа. Готовить молодежь начинают за месяц, и не с теоретических знаний. Первые аудитории - полевые. Новобранцы прошли курс молодого бойца. Он включает в себя и занятия по тактической подготовке, апогеем которых стала обкатка танком - сложное упражнение, призванное закалить волю будущих офицеров.
Новшества в системе обучения будущих офицеров
В этом году в системе образования цвета хаки принят ряд новшеств. Например, открылась новая кафедра подготовки и боевого применения беспилотных авиационных комплексов. Сперва курсанты учатся управлять дронами на компьютерах, тренажерах и симуляторах, а уже потом осваивают самые простые БПЛА и переходят на FPV. А еще в академии появилась новая специальность - "штабная и мобилизационная работа". Изменения и корректировки связаны прежде всего с анализом боевых действий в Украине, а также поступлением новых комплексов вооружения.