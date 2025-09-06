670 курсантов Военной академии приняли присягу на верность Родине

670 курсантов Военной академии приняли присягу. Торжественный ритуал у будущих офицеров набора-2025 прошел на плацу академии.

Среди первокурсников ребята, подтвердившие сегодня готовность и стремление честно выполнять свой долг и давшие клятву верности белорусскому народу, а также 45 девушек.

Поздравить будущих офицеров с этим знаменательным событием пришли их родные, близкие и друзья. Слова поздравления в адрес курсантов высказал замминистра обороны Беларуси Александр Науменко. А начальник Военной академии в свою очередь заметил, что интерес к военной службе растет, и нынешний год бьет рекорды.

Подготовка будущих офицеров стартовала еще в августе

Подготовка будущих офицеров стартовала в начале августа. Готовить молодежь начинают за месяц, и не с теоретических знаний. Первые аудитории - полевые. Новобранцы прошли курс молодого бойца. Он включает в себя и занятия по тактической подготовке, апогеем которых стала обкатка танком - сложное упражнение, призванное закалить волю будущих офицеров.

Новшества в системе обучения будущих офицеров