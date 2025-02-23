74 идеи интересно провести время в Беларуси предлагает Национальное агентство по туризму

В Беларуси обновили перечень готовых маршрутов по регионам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальное агентство по туризму.

Туристам предложили 74 идеи, как интересно провести время и больше узнать о достопримечательностях страны. Варианты путешествий размещены на сайте belarus.travel в разделе "Маршруты".



Для удобства в поисковике можно обозначить город или область, которые интересуют, вид туризма (лечебно-оздоровительный, промышленный, историко-культурный, образовательный, религиозный, деловой, агроэкотуризм и др.), способ передвижения.

"Этот раздел - настоящая сокровищница для путешественников. Готовые маршруты охватывают самые живописные и исторически значимые места Беларуси. И хотя раздел уже давно радует наших пользователей, мы продолжаем его пополнять, чтобы путешествие было еще более насыщенным и увлекательным", - рассказали в Нацагентстве.

Теперь в перечень включены титульные (брендовые для городов и регионов) маршруты. В их числе "Столичный маршрут", который станет путеводителем по девяти районам Минска. Количество предлагаемых для знакомства объектов символично - 80, как и количество лет со Дня Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками.

На "Свидание с Гомельским наследием" приглашает город на живописных берегах реки Сож.

"Гомель - один из старейших городов Беларуси, который известен по письменным источникам с середины XII века, - рассказали в Национальном агентстве по туризму. - Здесь сохранилось большое количество жилых и общественных зданий XIX-XX веков в стиле классицизма, модерна и ампира. Маршрут познакомит со знаковыми памятниками архитектуры и проведет по историческим улочкам города".

Также путешественникам предлагают отправиться "Дорогами Дятловщины". Экскурсия знакомит с церквями, костелами, часовнями, являющимися историко-культурными ценностями и находящимися под охраной государства, а также знаковыми местами края, природными объектами.

Еще один маршрут - "От Лынтуп до Парижа. Путешествие по Поставскому краю" - откроет гостям красоту белорусского Поозерья. В него включены уникальные православные и католические храмы, среди которых выделяется храм оборонного типа - костел святого Иоанна Крестителя в Камаях, последний храм иезуитов в Беларуси - костел святого Тадеуша в Лучае, дворцово-парковые комплексы в Лынтупах, Поставах, Воропаево, городской архитектурный ансамбль бывшей рыночной площади времен графа Антония Тизенгауза, родник Гремяки.