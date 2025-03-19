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81-я годовщина освобождения узников - в Озаричах почтили память жертв лагеря смерти
В Озаричах почтили память жертв лагеря смерти. Под звон колоколов в мемориальном комплексе прошел митинг-реквием.
Это место нестихающей боли и вечной памяти. В замерзающем болоте весной 1944 года за 10 дней погибли более 20 тыс. человек. Под открытым небом снежной весной от чудовищных истязаний умирали от голода, холода и тифа старики, женщины и дети.
19 марта на памятный митинг приехали чудом выжившие бывшие узники концлагерей, их дети и внуки, а еще благодарные потомки победителей, представители всех регионов страны.
Простить и забыть про геноцид белорусского народа невозможно. Белорусы хранят память о невинных жертвах нацизма и о воинах Советской армии, положивших жизни на алтарь Победы. Мемориал в Калинковичском районе - символ непокорности белорусского народа, место вечной памяти.
Владимир Восарев, и. о. председателя правления Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира:
"Ежегодно делегация Фонда мира, юные миротворцы из Гомеля, учащиеся школ мира принимают участие в скорбных мероприятиях в Озаричах, потому что по-настоящему ценить мир можно только зная историю своего Отечества - трагические, героические страницы этой истории. История Озаричей - это одна из самых скорбных страниц нашей страны. И поэтому, безусловно, одной из задач Белорусского фонда мира, как в принципе всех жителей страны, является сохранение исторической памяти".
Беларусь не допустит возрождения идей нацизма и фальсификации истории. Сохранение правды о героизме народа, его легендарном массовом подвиге - долг каждого из нас.