81-я годовщина освобождения узников - в Озаричах почтили память жертв лагеря смерти

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В Озаричах почтили память жертв лагеря смерти. Под звон колоколов в мемориальном комплексе прошел митинг-реквием.

Это место нестихающей боли и вечной памяти. В замерзающем болоте весной 1944 года за 10 дней погибли более 20 тыс. человек. Под открытым небом снежной весной от чудовищных истязаний умирали от голода, холода и тифа старики, женщины и дети.

19 марта на памятный митинг приехали чудом выжившие бывшие узники концлагерей, их дети и внуки, а еще благодарные потомки победителей, представители всех регионов страны.

Простить и забыть про геноцид белорусского народа невозможно. Белорусы хранят память о невинных жертвах нацизма и о воинах Советской армии, положивших жизни на алтарь Победы. Мемориал в Калинковичском районе - символ непокорности белорусского народа, место вечной памяти.

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Владимир Восарев, и. о. председателя правления Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира:

"Ежегодно делегация Фонда мира, юные миротворцы из Гомеля, учащиеся школ мира принимают участие в скорбных мероприятиях в Озаричах, потому что по-настоящему ценить мир можно только зная историю своего Отечества - трагические, героические страницы этой истории. История Озаричей - это одна из самых скорбных страниц нашей страны. И поэтому, безусловно, одной из задач Белорусского фонда мира, как в принципе всех жителей страны, является сохранение исторической памяти".