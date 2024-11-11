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90 % детей-сирот в Беларуси воспитываются в замещающих семьях
В детском городке в Ленинском районе города Минска 12 квартир. За четверть века этот городок стал родным домом для сотни детишек. На попечении государства ребята здесь примерно от 4 до 18 лет. Задача учреждения - максимально подготовить их к взрослой жизни и выпустить достойных граждан своей страны.
"Быт осуществляет родитель-воспитатель, - рассказывает директор детского городка Ленинского района г. Минска Анжела Киракосян. - Это главный человек в квартире. Это мама для детей, это наставник, помощник. Мама делает все, но ребята помогают. Каждый ребенок, выпускаясь из детского городка, должен уметь и суп сварить, и картошку пожарить, и даже что-то посложнее приготовить".
Но в любом случае в первую очередь воспитанники находят здесь заботу и поддержку, становятся частью большой и дружной семьи. Находят то, чего не довелось почувствовать от собственных мам и пап.
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Семья - это якорь для каждого человека. Благодаря государственной политике все больше детей в нашей стране, оставшихся без попечения родителей, вновь обретают тепло домашнего очага. Курирующие тему специалисты постоянно в поиске решения подобных задач. И они находятся. Сегодня 90 % детей-сирот воспитываются в замещающих семьях. За 15 лет эта цифра выросла в 4 раза. Интернатные учреждения постепенно уходят в прошлое.
Татьяна Белевич, директор Национального центра усыновления:
"В Республике Беларусь развита работа, направленная на семейную форму устройства детей. И на сегодняшний день у нас существует более 280 детских домов семейного типа, в которых воспитывается около 1,5 тыс. детей. Определенное количество есть приемных семей. Необходимо отметить, что детские дома семейного типа, приемные семьи - это на сегодняшний день семейные формы устройства, тогда как, скажем, в конце 90-х годов это были интернатные учреждения".
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