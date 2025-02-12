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Абрамович: В Беларуси на очень высоком уровне идет межконфессиональный диалог
В Беларуси на очень высоком уровне идет межконфессиональный диалог внутри страны. Такое мнение в программе "Актуальное интервью" высказал главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси Григорий Абрамович.
Он отметил, что на встрече Президента с представителями религиозных конфессий был поднят вопрос межконфессионального диалога. "У нас на очень высоком уровне идет внутри страны межконфессиональный диалог. И, возможно, пришла пора выходить на международный уровень. Обратите внимание, на встрече с Президентом были не только четыре конфессии. Были евангелисты, баптисты, адвентисты седьмого дня, - перечислил Григорий Абрамович. - Я вовлечен во все, хотя я не ортодоксальный, а реформистский раввин. Нет такого, чтобы кто-то мне сказал: что вы тут делаете. И эта открытость, эта готовность - это очень серьезный шаг. Как я вижу, международный аспект, по сути, уже есть".
Григорий Абрамович:
"Яркий пример, когда три президента ( Беларуси, Германии и Австрии. - Прим. ред.) в 2018 году в мемориальном комплексе "Благовщина" выступают. У одного из них даже родные там. Это знаково, это как старт, как первый-второй шаг".
А далее, по словам Абрамовича, необходимо рассматривать вопросы, какие мероприятия проводить в Беларуси, кто готов приехать, высылать приглашения, заниматься организационными моментами (гостиницы, транспорт и т. д). Это повлияло бы на имидж страны.
Григорий Абрамович рассказал, что много ездит по миру, преподает во многих странах: от Кореи до Британии, Франции, и для него важен имидж Беларуси.
Григорий Абрамович:
"Для меня важен имидж нашей страны, потому что это многое: от отношения до продвижения нашей продукции в конце концов. Поэтому если мы как религиозные лидеры и лидеры, которые внутри диалога, можем что-то сделать, почему нет?"