Абухович: В Прибалтике коррупция становится смыслом существования государств

В Прибалтике основной уровень коррупции - элитарный. Это коррупция, которая фактически становится смыслом существования этих государств. Таким мнением поделилась аналитик Юлия Абухович в эфире "Первого информационного".

Совсем недавно стало известно, что премьер-министр Литвы подал в отставку после коррупционного скандала. Помимо этого, литовский премьер также покидает пост председателя Литовской социал-демократической партии.

Напомним, что скандал произошел после того, как выяснились некоторые сомнительные детали, связанные с семьей Палуцкаса. Речь идет об информации о том, что компания, принадлежащая его родственникам, одержала победу в конкурсе на получение европейской поддержки.

"Это вполне типичная ситуация для стран-лимитрофов. Коррупция в этих государствах - это не просто бытовые случаи, когда кто-то дает взятку врачу или инспектору. Как раз на низовом уровне, по обновленным данным индекса коррупции, ситуация у них довольно благополучная. Например, Эстония занимает весьма высокое, 13-е место. Но если говорить о Прибалтике, основной уровень коррупции - элитарный. Это коррупция, которая фактически становится смыслом существования этих государств", - подчеркнула аналитик Юлия Абухович.

Эксперт напомнила, что все началось, вероятно, еще в 90-х годах, когда страны утратили суверенитет и оказались полностью зависимыми. С ними провели деиндустриализацию, разрушили промышленность, и теперь их экономика строится исключительно на транзите, услугах и попытках стать финансовыми хабами.

В настоящее время мы видим проявления определенного лоббизма: премьер оказался замешан именно в этих вопросах. Его компания реализовывала различные проекты за счет бюджета Евросоюза - причем довольно успешно, используя фирму супруги и подставные организации.



Это уже стало настоящей проблемой для Евросоюза, когда местные чиновники используют европейские средства не для инвестиций в собственное государство, а ради личного обогащения. С этим связано множество скандалов. Буквально несколько лет назад похожая ситуация произошла с премьером Латвии, который в итоге ушел в отставку. Он тоже использовал бюджетные средства, чтобы летать на частных джетах по разным мероприятиям. Было бы понятно, если бы такие поездки действительно приносили существенную пользу или прибыль для Латвии, но, по сути, стремление жить с комфортом здесь явно превышает реальные возможности государства.

"Можно рассмотреть этот вопрос с разных сторон. Если говорить о Латвии, то там скандал разгорелся именно в элитах. Министр иностранных дел был, по сути, чужим человеком: у него интересная биография, родители переезжали из страны в страну, в итоге, кажется, осели в Америке. Он был чужаком, и местная элита, привыкшая жить на грантах и дотациях, просто его вытолкнула", - пояснила аналитик.

Прекрати воровать то, что мы еще не украли

"Абсолютно верно, примерно такой посыл и был. В Литве ситуация другая: там украл у своих и для себя. Хотя он полностью отрицает, утверждает, что даже не знал, что эти деньги использовались. Там, кажется, речь идет о его племяннице или дочери, для бизнеса - он говорит, что ничего не знал, но, тем не менее, факт остается фактом, - заметила Юлия Абухович. - Видите, подходы разные. Если смотреть шире, на коррупцию в странах Балтии, то основные сферы - это военно-промышленный комплекс, энергетика, а также технологии и финансы. Причем в любой из этих сфер коррупция проходит по трем уровням".

Первый - политический: когда на уровне политики стране диктуют, что делать. Допустим, военно-промышленный комплекс. Вы будете закупать вооружение только у стран НАТО. Если вы захотите рассмотреть другие варианты, например, Корею, это сразу же блокируется на самом высоком уровне.

Второй уровень - экономический: все эти закупки осуществляются за счет финансовых средств Америки и Европы. В результате сами чиновники оказываются в огромной зависимости.

И третий уровень - это уже прямая коррупция. Прибалтийские чиновники не получают деньги напрямую, но им предоставляются другие бонусы: различные поездки, гранты, возможность устроиться после госслужбы на хорошие должности - для себя или для своих родственников.