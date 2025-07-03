Акция "Споем гимн вместе" в День Независимости объединила всех белорусов

Манифест всему миру прозвучал от белорусов. 3 Июля мы спели гимн вместе. Это музыкальный постулат нации.

"Сэрцам адданыя роднай зямлі" объединились от Островца до Климовичей, от Браслава до Комарина. Всебелорусская патриотическая акция собрала самый мощный сводный хор во славу нашей Независимости. Камертоном стал гала-концерт у стелы "Минск - город-герой".

Расскажем, как там артисты распевали страну и что испытывали горожане сразу после гимна.

Семья собралась. "Працавітая, вольная" - все по гимну. Место встречи - неизменно у символа героизма и стойкости. Город-герой "шчыра сябруе".

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

"Родные люди. Мы пришли вместе, потому что это праздник мира, любви к своей стране. Вообще праздник взаимоотношений хороших".

"Мы баранілі родны парог"... И вот. День Феникс. 3 Июля столица поняла: восстанет из пепла.

Отныне в ДНК каждого белоруса - абсолютное осознание цены за Независимость. Отстаиваем ежедневно.

Влада, певица:

"Где бы мы ни путешествовали, где бы мы ни находились, нас спрашивают, откуда вы? Мы всегда говорим: "Мы - беларусы, мірныя людзі". Это наш бренд. Беларусь действительно сегодня независима от чужого мнения".

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Не только трудолюбием, а единством в любви к своей земле восхищаются и гости:

"Я очень рад быть здесь. Это очень классный праздник. Я люблю Беларусь. Это первый раз, когда я у вас в гостях. Я живу и работаю в Ливии, но сейчас рад провести время в вашей стране. Мне очень нравится. С праздником вас!"

Белорусы распевались и готовились снова в 18-й раз в унисон напомнить всему миру, что мы за дружбу народов. Наш непоколебимый принцип - в основе музыкального постулата.

Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси:

"В стихах и в мелодии гимна прожита жизнь поколений наших белорусов. Всех предков, народа, который сражался за будущее наше и наших детей, за независимость нашей страны".

Иван Дятлов, победитель талант-шоу "Фактор.by":

"И с точки зрения истории, культуры, мелодичности народа, это, конечно, лицо. Это символ очень важный. Нам так не хватает вот такой любви. Хорошей музыки и искренних чувств. А это все есть в гимне".

Этот призыв к миру исполняем с 2002 года. С уважением и гордостью. Бесспорно, эталонное произведение Беларуси.

Каб узвіўся ў ясныя высі сцяг пераможны, - готовились и голоса новостных сводок.

Дмитрий Лобейко, ведущий телеканала "Первый информационный":

"Это тот момент, когда песню не нужно повторять, а ты знаешь ее, она в сердечке заложена код ДНК".

Обелиск стал гранитным дирижером. Вся Беларусь ровно в 22:55 запела сокровенные строки.

В унисон со столицей - Могилев и Новополоцк. В самом масштабном сводном хоре - сердца Борисова, Лиды. Уверенного, мощного баса этому единому голосу Беларуси добавил и Курган Славы.

До самых до окраин - не помеха сотни километров - единение. С каждым запевом, вкладывая всю веру в каждое слово, - города становились сплоченнее.

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Миллионы белорусов исполнили действительно наш символ, это наш манифест всему миру о том, что мы всегда будем жить в безопасности, о том, что каждый белорус готов делать все для того, чтобы сегодня сохранять наше прекрасное государство.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Безумная любовь к стране, безумная благодарность этой земле. Счастье от того, что живешь именно здесь, потому что наша страна уникальная".