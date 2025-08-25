Актуализация точек роста в образовании: какие направления обсудили в Национальной школе ректоров

Вузы Беларуси должны не просто готовить высококвалифицированных специалистов, но и воспитывать их патриотами, вовлекать в активную общественно-политическую жизнь.

Насколько эффективна сейчас государственная молодежная политика, какие вызовы предъявляет ей реальность и чем можно на них ответить, обсудили 25 августа на Национальной школе ректоров. Одной из площадок для своеобразных курсов ректорского корпуса стала Белтелерадиокомпания.

Образование должно работать на всесторонее развитие человека и уж точно не должно восприниматься как просто услуга. Каким должен быть студенческий лидер и так ли нужно ректорам начать учить "зумерский язык"? Дискуссионная площадка Национальной школы ректоров ярко начала с понедельника и по всем оценкам уже претендует на звание ежегодной сверки часов.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Это проект, который позволяет абсолютно открыто и откровенно обсудить самые острые вопросы, которые сегодня волнуют всех нас. Мы прекрасно понимаем то, что высшая школа является локомотивом всей системы образования. В связи с этим те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем с представителями руководителей отраслевых министерств, заказчиков кадров, очень важны".

Сессия первой Национальной школы ректоров работала сразу в нескольких направлениях. Среди них - качество образования, развитие университетов не только как образовательных, но и научных и инновационных центров.

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

"Инновации - это будущее в развитии страны, потому как инновации создает наука. Развитие кадров, подготовка кадров высшей научной квалификации, работа в этом направлении являются очень важным моментом. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Но сегодня все немного иначе: кто владеет технологиями, тот владеет миром".