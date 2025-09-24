Александр Рогожник рассказал о насыщенной повестке визита Лукашенко в Москву

Минск и Москва демонстрируют беспрецедентный уровень сотрудничества. Лидеры государств задают темп интеграционной повестки, формируя необходимые условия для эффективного развития кооперации во всех сферах.

Александр Рогожник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Двусторонняя повестка у двух лидеров всегда насыщенная. Конечно, это и международная часть, это, безусловно, защита внутреннего рынка в рамках Союзного государства, это единая промышленная политика. Безусловно, это вопросы в нефтегазовом секторе. Поэтому президентам всегда есть что обсудить. И надо отметить, что нерешаемых проблем с Российской Федерацией сегодня не существует".

Беларусь и Россия активно развивают сотрудничество в сфере мирного атома. Дефицит энергии является одним из ключевых вызовов современности. При этом сама технология позволяет продвигаться в различных сферах научной мысли, исходя из потребностей общества и государства.

"Сегодня Росатом пошел дальше. Это уже все сферы жизнедеятельности общества, вплоть до медицины. И здесь у нас между Росатомом и правительством Республики Беларусь подписана дорожная карта, где все детально расписано, по каким направлениям движемся. Там и медицина, там и создание центров аддитивных технологий. Там большое наполнение, и сегодня мы в постоянном контакте с системой Росатома", - рассказал посол.