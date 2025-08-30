Алексей Елфимов: Общий замысел учений КСОР ОДКБ держат в секрете

Основная легенда и общий замысел учений КСОР ОДКБ станут известны совсем скоро. Об этом в эксклюзивном интервью корреспондентам "Первого информационного" рассказал руководитель маневров Алексей Елфимов.



Пока эти вводные держатся в секрете для эффекта неожиданности. Тем временем контингенты уже провели боевое слаживание и готовы выполнять поставленные задачи не только отдельными взводами по контингентам, но и сводными группами из разных стран.