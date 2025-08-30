3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
Алексей Елфимов: Общий замысел учений КСОР ОДКБ держат в секрете
Автор:Редакция news.by
Основная легенда и общий замысел учений КСОР ОДКБ станут известны совсем скоро. Об этом в эксклюзивном интервью корреспондентам "Первого информационного" рассказал руководитель маневров Алексей Елфимов.
Пока эти вводные держатся в секрете для эффекта неожиданности. Тем временем контингенты уже провели боевое слаживание и готовы выполнять поставленные задачи не только отдельными взводами по контингентам, но и сводными группами из разных стран.
Накануне учений на полигоне Лосвидо, где развернутся основные боевые действия, побывала съемочная группа "Первого информационного".
Как проходили тренировки перед учениями, на что в первую очередь во время маневров сделают акцент военные, расскажем 31 августа в "Главном эфире" на "Беларусь 1".