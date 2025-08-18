Аляска: кто кого переиграл?

Путин и Трамп встретились. Пожали друг другу руки на фоне ледников, что уже символично. Аляска - это не барбекю в Техасе, а Мерзлый форпост.

О чем говорили Путин и Трамп? Обо всем. Хотя может показаться - ни о чем. Главное - как говорили. Трамп, судя по слитым обрывкам, давил: "Санкции - глупые! Байден - был не прав! Давайте заключим сделку". Путин, как всегда, играл в долгую: терпеливо слушал, кивал, намекал на "исторические несправедливости" и "угрозы безопасности".

Позиции? Трамп хочет громкой "победы", снятия санкций и дешевой нефти перед выборами. Путин как минимум - признания новых территорий и снятия санкций. Потеплело ли на Аляске? Нет. Лед лишь слегка потрескался.

Ну а теперь, вечером 18 августа, в Белый дом. К Трампу, те, кому на Аляске стульев не хватило. Первый заход - Зеленский. 20:15 по Минску. Ровно настолько, чтобы сфоткаться и выслушать Трампа. Чего хочет Зеленский? Выжить. Услышать от Трампа: "Мы с вами!" Получить еще оружия. Гарантий. Любой ценой избежать размена Донбасса на снятие санкций. Он - пешка в игре гигантов. Его ставка - слезами и пафосом выбить поддержку. Но Трампу плевать на слезы. Он считает деньги и политические дивиденды. И видит в Зеленском проблему, которую надо "решить". В 22:00 по Минску - время Трампа для лидерв ЕС. Деморализованные, раздираемые внутренними противоречиями, но, возможно, с фигой в кармане. Они не могут просто снять санкции или перестать давить на Россию - это политическое самоубийство для них. Они хотят "процесса", "дорожной карты", чего угодно, лишь бы сохранить видимость принципов, за которые они несколько лет отнимали деньги у своего населения. Для Зеленского все еще хуже.

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы:

"Для Зеленского, конечно, это самая неприятная ситуация, потому что он не сможет ослушаться. Ну, другое дело то, что с ним очень сильная группа поддержки. Он будет все время смотреть на Стармера или на советника из МИ-6, который будет говорить, что и как ему делать и говорить. У Зеленского цуцванг начинается, потому что, с одной стороны, он должен выполнять директивы МИ-6, с другой стороны, если даже он согласится, предположим, на предложение Трампа, то внутренняя обстановка - слишком набрана большая сила у неонацистских организаций, которая и подпитывалась изначально ЦРУ и МИ-6. Они просто его снесут. То есть, мы с вами можем предположить, что в самом ближайшем будущем, когда господин Зеленский отработает всю повестку, просто происходит замена его под разными соусами".

Трамп играет на свою публику: "Я остановлю войну!" - его любимый рефрен. На Аляске он пытался показать себя миротворцем, но без четкого плана. Его идея - заставить Зеленского "заключить сделку", возможно, ценой территорий. Трамп хочет выглядеть героем, который разрубит украинский узел. Его команда уже готовит почву для новых переговоров, где он будет посредником. Трамп уже заявил на Fox News: "Теперь все зависит от Зеленского". Перевод: либо Киев соглашается на уступки (читай: сдачу территорий), либо Трамп умывает руки. Зеленский в трудном положении. Отказаться - значит потерять поддержку США. Киев пока молчит, но, по данным Financial Times, Зеленский "в шоке" от того, что Трамп не связался с ним сразу после Аляски. Источник назвал итоги встречи "ничегобургером" - много шума, мало дела. Трамп уже намекнул, что санкции против России откладываются на "2-3 недели". Это сигнал. Только кому - узнаем сегодня ночью.

Переговоры на Аляске - разведка боем. Вашингтон сегодня - попытка нащупать дно. Путин видит слабость Запада и амбиции Трампа. Трамп видит в Путине партнера по сделке. Зеленский - разменная монета. ЕС - испуганный наблюдатель с кошельком. Украинский конфликт подошел к своей самой опасной развилке.

Что именно сыграет главную роль - дипломатия, циничный расчет или грубая сила - большой вопрос. Возможно и то и другое одновременно. Но кажется, лед под ногами истории затрещал. Применительно к однополярному безапелляционному мироустройству.

Кстати, интересные цифры есть в СМИ. Рейтинг Трампа вырос сразу на 10 % после встречи с Путиным на Аляске, передает Newsweek.