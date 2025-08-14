Аналитик БИСИ оценил перспективы оппозиции Молдовы

Анатолий Бояшов - аналитик Белорусского института стратегических исследований Молдовы в студии "Первого информационного" оценил перспективы оппозиционного поля Молдовы.

На его взгляд, перспективы есть, однако все зависит от того, что мы понимаем под оппозицией.

"Старая оппозиция - это партия социалистов и коммунистов. Они были силой, когда они объединялись. Это было во время, когда к власти пришел Додон (экс-президент Молдовы Игорь Додон - прим. ред.), - прокомментировал Бояшов. - Сейчас они разъединены, кто-то из них договорился с Майей Санду, практически каждый. Кто-то отдельно договаривается, пытается с внешними игроками, с Россией. Однако им объединиться не удастся, потому что они видят друг друга лишь как инструмент, скажем дипломатично".

Вторая сила, это как раз-таки та группа, которая сложилась под руководством Илана Шора и которую представляет Евгения Гуцул. "На мой взгляд, это скорее шахматная партия политтехнологов Санду, которая сделает из этого российскую угрозу. Проведут на этом основании выборы и навесят ярлык криминалитета на внешнюю помощь России".

Аналитик БИСИ считает, что Евгения Гуцул - яркий политик, у нее есть сильные стороны, при этом эксперт не видит перспектив в общем молдавском масштабе.

Третья сила - Владимир Плахотнюк. Его экстрадиция сейчас ожидается в Молдову. К слову, он заявляет о том, что готов вернуться в большую политику.