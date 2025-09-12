3.63 BYN
Аналитик БИСИ рассказала, с чем связано закрытие Польшей границы с Беларусью
Польша опускает "железный занавес". Официальная причина - совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025".
Как расценивать закрытие Польшей границы с Беларусью, в студии "Первого информационного" рассказала Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований.
"Нужно говорить не только о Польше, а вообще о нашем регионе шире. И мы видим, что сегодня два разнонаправленных трека. С одной стороны, это эскалация, она есть, она продолжается, а с другой стороны, урегулирование. И оно ведется силами, которые не совсем представлены в нашем регионе. Я имею в виду те усилия, которые прилагает сегодня Дональд Трамп по стабилизации ситуации в нашем регионе и выходу на трек устойчивого урегулирования. Мы видели, что его усилия встречают очень большое сопротивление. И поэтому то, что происходит сегодня в Польше, это не частный случай", - отметила она.
Лазоркина добавила, что здесь нужно смотреть шире, как разные силы пытаются сместить эти треки в свою сторону. "Нужно посмотреть еще на ситуацию внутри Польши. Закончились выборы. Централизовать власть, как думал Дональд Туск, не получилось. Есть одни силы - это президент представляет одну партию. И есть Туск, Сикорский, который представляет совершенно другие политические силы. И это тоже оказывает очень серьезное влияние на то, как будет разворачиваться эта ситуация. И третье, это конфликт в Украине", - отметила аналитик.