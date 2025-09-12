Аналитик БИСИ рассказала, с чем связано закрытие Польшей границы с Беларусью

"Нужно говорить не только о Польше, а вообще о нашем регионе шире. И мы видим, что сегодня два разнонаправленных трека. С одной стороны, это эскалация, она есть, она продолжается, а с другой стороны, урегулирование. И оно ведется силами, которые не совсем представлены в нашем регионе. Я имею в виду те усилия, которые прилагает сегодня Дональд Трамп по стабилизации ситуации в нашем регионе и выходу на трек устойчивого урегулирования. Мы видели, что его усилия встречают очень большое сопротивление. И поэтому то, что происходит сегодня в Польше, это не частный случай", - отметила она.